「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が6周年アップデート後半開催！新キャラB-36Bピースメーカー正式登場！「平和の作り手」と呼ばれている彼女は一体…

「株式会社EMBERS」、合同会社HKPStudiosは、好評配信中の美少女×ミリタリーシミュレーションRPG「アッシュアームズ-灰燼戦線-」が2025年10月30日(木)より、6周年アップデート後半を開催することをお知らせいたします。

■イベント・機能

・ヒストリエ新章「深海葬送 ―― Sink to the Abyssal Depths」PartII「堆積」開放

しかし、天にも地にも、地の下にも、その巻物を開くことのできる者、見ることのできる者は、ひとりもいなかった。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mdZh75jmf2M ]

大型ストーリーコンテンツ「ヒストリエ」新章PartII追加！

いよいよクライマックスへ…!

海の中で漂う孤島の監獄、そこに閉じられたのは「ピースメーカー」と呼ばれる一人のDOLLS。

ヒストリエ専用交換所で新DOLLS★3 重戦車「A45」の「情報構成体」など様々なアイテムを獲得することができます。

さらに限定期間内、新章のステージドロップ報酬および訓練所はすべて２倍になります！

ぜひご参加ください！

追加日時：

2025/10/30(木)メンテナンス後 ～

報酬２倍期間：

2025/11/13(木) 13:59まで

・ミニゲーム「銀河天啓伝説：奪還篇」開催

人気投票イベントと連動したミニゲームが登場！

ゲーム内のバーナーでプレイすることができます。

戦いは一触即発！DOLLSを操作して、代理人を奪還しましょう！！

開催期間：

2025年10月30日（木）メンテ後～11月27日（木）13:59

■DOLLS・スキン

・新DOLLS登場及び限定召集「デス・エンジェル」開催

★3重爆撃機「B-36B ピースメーカー」（CV:柚木つばめ）が正式登場！

ピースメーカー、すなわち「平和のつくり手」と称されるこのDOLLSは、恐ろしい力を秘めている。

そのためか、彼女はやや人間離れした性格を持っている。

果たして彼女は星屑連邦に永遠の平和をもたらすことができるのか。

その裏で彼女の想いは、果たしてどこへ向かうのだろうか――

しかも、今回のヒストリエの中では思わぬ役割も発揮しています…

同時に開催する新規召集「デス・エンジェル」では、該当DOLLSがピックアップされます。

召集開催期間：

2025/10/30 メンテナンス後 ～ 2025/11/27(木) 04:59

・「サヴィル裁縫会」商品が更新

周年恒例、前回の人気投票イベントで栄冠に輝いたDOLLSの「奇跡の女神」シリーズが期間限定で登場！

原作のhinyari9氏の全面協力により、大人気インディーズゲーム「溶鉄のマルフーシャ」のコラボキャラである「スネジンカ」の「奇跡の女神」限定スキンも登場します。

★3 重戦車「VIII号戦車マウス 試作A0型」奇跡の女神限定スキン「黄昏の鉄血総帥」★3 軽火砲「スネジンカ」奇跡の女神限定スキン「自由への導き手」

ぜひお見逃しなく！

・ショップにスペシャルパックを期間限定販売中！

限定☆3DOLLSを選べて召集てきるチケットや過去に大好評だった限定スキンを自由に選んで入手できるアイテムなど、お得なアイテムパックはゲーム内ショップに期間限定で販売中！

他にもゲーム内の常設コンテンツやSNSキャンペーンなど、イベントを盛りたくさん開催しますので、ぜひ確認してみてください！

