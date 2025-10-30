Polymaker社製「 Fiberon(TM) PETG-ESDフィラメント」日本発売・静電気放電対応の3Dプリンターフィラメント　株式会社サンステラ

株式会社サンステラ

Polymakerブランドの日本総代理店（独占販売店）である、株式会社サンステラ(本社:東京都豊島区、社長:和田裕介、以下「サンステラ」)は、2025年10月30日（木）、静電気放電機能のあるPETGフィラメント、Polymaker社製「 Fiberon(TM) PETG-ESDフィラメント」を発売します。

この製品は、 Polymaker ブランドでPolyMax(TM) PETG-ESDとして販売されていた製品のリブランディング製品となり、フィラメント自体の組成変更はございません。



通常のPETGフィラメントと比較し靭性が高いほか、静電気放電機能があり、静電気放電（ESD）から電子機器類などの保護を目的とした用途に適したフィラメントです。

また、静電気放電（ESD）から電子機器類などの保護を目的とした用途に適したフィラメントですが、開放機でも印刷可能なPETGフィラメントの造形しやすさに加え、一般的なPETGフィラメントと比較し靭性があるフィラメントのため、

強度などが必要な部位への使用など、様々な用途での利用が期待できます。

販売サイト：

サンステラ3Dモール :https://sunstella.co.jp/products/polymaker-fiberon-petg-esdPolymakerストア :https://www.poly-maker.jp/fiberon-petg-esd.html

販売価格：

500g：\7,480（税込）

スペック

カラー 全1色

平均フィラメント径 1.75 mm (< ± 0.05 mm,通常は~ ± 0.02 mm)

重量 0.5kg

推奨プリント温度 250 - 290 °C

推奨プリント速度 30 - 300mm/s

推奨ベッド温度 70˚C - 80˚C

スプール内径 55±1mm

スプール直径 200±1mm

スプール幅 65.6±2mm

スプール重量 140±7g

【ESD（静電気放電）とは】

【ESD】とは、Electro-Static Dischargeの略。日本語に直訳すると『静電気放電』となります。

ほとんどの半導体デバイス（特に大規模集積回路デバイス）において、静電気放電によって損傷を受けやすく、

様々な電子部品の損傷障害原因の55%以上が静電気放電よるものと言われています。

生産ライン等で使用するカスタムツールや治具、固定具をESD材料で造形することで、電子部品を静電気から保護し、回路や製品が損傷するリスクを低減し、生産歩留まりを向上することができるようになります。

【フィラメントの特徴】



・ESD（静電気放電）に安全な素材で、電子治具や電子部品のプリントに最適

・80℃までの耐熱性

・優れた層間接着性

・一般的なPETGフィラメントと比較し靭性が高い

【Fiberon(TM)シリーズについて・シリーズ再構築について】

Fiberon(TM)シリーズの構成

Polymakerの新ブランド「Fiberon(TM) byPolymaker」は、短繊維ファイバーや金属粉を配合した、高強度・高剛性・耐熱性・寸法安定性を兼ね備えたエンジニアリング用途向けフィラメントシリーズです。Bambu Lab製3Dプリンター用のスライスソフトには、Fiberon専用の印刷パラメーターがあらかじめ搭載されており、複雑な調整を行わずに安定した造形が可能です。

端面強化スプールを採用し、サポート材の利用時でも摩耗せず使用が可能です。

今後、Polymaker のフィラメントは「PolyLite(TM)」「PolyMide(TM)」「Polysonic(TM)」などのシリーズが

機能性フィラメントの「Polymaker (TM)」

美観フィラメント「パンクロマ(TM)」

複合材フィラメント「Fiberon(TM)」

の３シリーズに統廃合されます。

【Polymaker社について】

Polymakerは、世界中の3Dプリンターユーザーに選ばれ続ける“信頼性の世界標準”です。

年間500万巻以上の出荷実績が示すように、その安定した品質と厳格な管理体制により、特に産業用途で高いシェアを誇ります。

造形時の反りやノズル詰まりといったトラブルを徹底的に抑制し、Jam-Free(TM) Technologyによって長時間の連続造形でも安定性を確保。さらに、耐熱性に優れたHT-PLAの開発など高性能エンジニアリング素材を揃え、精密な仕上がりと長期的な信頼性を保証します。Polymakerのフィラメントは、

単なる材料ではなく、安心して造形に集中できるための“確かな基盤”を提供します。

株式会社サンステラについて

株式会社サンステラは、日本における3Dプリンター関連製品の輸入販売および技術サポートを提供する専門商社です。10年以上にわたり、世界中の優れた3Dプリンター、3Dスキャナー、造形材料を取り扱い、年間2,500台以上の販売実績を誇ります。

国内外メーカーの正規代理店として、導入から運用、保守に至るまでワンストップのサービスを展開し、ユーザーに「安心して使える3Dプリンター環境」を提供しています。