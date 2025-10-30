【11/13(木)開催】スカイディスクが『戦略と現場をつなぐDXプログラムDay ～属人化から脱却し、データで駆動する「強い現場」の作り方～』（フツパー主催）に登壇します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2025年11月13日（木）に開催される『戦略と現場をつなぐDXプログラムDay ～属人化から脱却し、データで駆動する「強い現場」の作り方～』（主催：株式会社フツパー）に登壇いたします。本セミナーは、経営と現場の間にあるDX推進のギャップを埋め、成果を生む「優先順位」と「進め方」を探るプログラムです。スカイディスクは、AIを活用した生産計画最適化サービス「最適ワークス」を通じて、現場で成果を出すためのDX実践ノウハウを紹介します。

株式会社フツパーが主催する『戦略と現場をつなぐDXプログラムDay ～属人化から脱却し、データで駆動する「強い現場」の作り方～』は、DX推進の方針が経営層から示されながらも、現場では手一杯でなかなか動き出せない、そんな現状に直面する管理職層・実務担当者に向けて企画されたイベントです。

本セミナーでは、DXを先導する企業が一堂に会し、「戦略」と「現場」の溝を埋めるための実践的な方法や、限られたリソースでも成果を生み出すための優先順位づけ、そして再現性のある成功事例を共有します。

スカイディスクは本イベントにて、「生産性向上のカギは見通しの見える化と最適化」をテーマに講演を実施。生産計画DXに関する課題とその解消方法、生産計画DXを通して実現できる成果についてお話します。

▪️イベント概要

名称：戦略と現場をつなぐDXプログラムDay ～属人化から脱却し、データで駆動する「強い現場」の作り方～

開催日：2025年11月13日（木） 10:00～17:00

会場：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

申込方法：https://hutzper.com/seminar/factorydx-202511/?utm_source=hutzper&utm_medium=news(https://hutzper.com/seminar/factorydx-202511/?utm_source=hutzper&utm_medium=news)

主催：株式会社フツパー

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331