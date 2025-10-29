エマールボトルがサステナブルに！見た目はそのまま、独自技術でプラスチック13％削減を実現したリニューアルボトルを10月下旬より発売開始。

花王株式会社

花王株式会社のおしゃれ着用洗剤「エマール」は、環境に配慮したサステナブルなボトルにリニューアルし、2025年10月22日より順次発売いたします。長年の容器開発技術を応用した特殊なリブ設計により、見た目や耐久性を維持したまま、ボトル単体で23%（商品全体では13%）※1のプラスチック使用量を削減しました。また、容器には再生プラスチックを使用※2しており、お気に入りの服を長く大切に着る『サステナブルファッション』を地球環境の視点からも実現してまいります。

※1：既存品（460g）のプラスチック重量比

※2：着色料、ラベルフィルム、キャップは除く

エマール ブランドサイト：https://www.kao.co.jp/emal/(https://www.kao.co.jp/emal/)

エマールの “サステナブルファッション”への取り組み：https://www.kao.co.jp/emal/sustainable/(https://www.kao.co.jp/emal/sustainable/)

リニューアルの背景 ～ブランドへの信頼はそのままに、環境配慮を”静かに”プラス

おしゃれ着用洗剤「エマール」は「衣類のケアで、お気に入りを守る」をブランドパーパスに掲げ、お気に入りの服を長持ちさせる商品開発をすると共に、1着を長く大切に着るという点において、サステナブルファッションを心がけた取り組みやコミュニケーションを行ってまいりました。そしてこの度、衣類だけでなく大切な地球環境も守りたいという想いから、ボトル容器を刷新いたします。

新ボトルは、特殊なリブ設計を採用することで、見た目や耐久性を保ちながら、プラスチック使用量をボトル単体で23%（商品全体では13%）※1削減することに成功しました。

※1：既存品（460g）のプラスチック重量比

見た目と耐久性を保ったまま、ボトル単体で23%のプラスチック削減を実現したのは、業界でも前例がない挑戦でした。強度重視のボトルを試作したものの見た目がゴツゴツしてエマールの“やさしい”世界観にそぐわなかったり、プラスチック使用量削減を重視して従来比40％減に成功したものの日常的に使用するボトルとして必要な耐久性を満たさなかったりなど、約2年の開発過程でたくさんの失敗や試行錯誤しながらも、エマールらしい「やさしくて強い」理想の形を追究していきました。

リニューアル後も環境配慮を前面に打ち出すのではなく、”見た目を変えない”という選択をしたのは、大きく分けて二つの理由があります。一つは、2025年4月のエマール本体の改良(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001649.000009276.html)から短期間で再度デザインを変更することでブランドイメージの定着を妨げる懸念があったこと。そしてもう一つが、長年お客様に親しまれてきたパッケージは信頼の象徴であり、これを大きく変えることでブランド資産を損なってしまったり、「お気に入りの服をやさしく洗える」という本質的なメッセージの訴求を妨げてしまったりすることを避ける必要がありました。

短期的な刷新感よりも、これまで長年親しみ愛用してくださったお客様と創り上げてきたエマールらしいやさしさや安心感を保つことを重視し、そのうえで、環境配慮という新たな価値を届けるための改良を行いました。

花王株式会社 ファブリックケア事業部 辻本光貴花王株式会社 研究開発部門 包装技術研究所 室長 森若博文花王株式会社 研究開発部門 包装技術研究所 包装管理士 湯田彩香

リニューアルボトルの開発秘話：https://prtimes.jp/story/detail/rX5JgnTXeqb(https://prtimes.jp/story/detail/rX5JgnTXeqb)

花王株式会社 ファブリックケア事業部の辻本、研究開発部門 包装技術研究所の森若・湯田の3名が語る、「エマール」ブランドの信頼を守りながら環境へ配慮したものづくりを目指したリニューアルボトル開発秘話も公開しています。

サステナブルな新ボトルのポイント

・ポイント１.：プラスチック使用量を13%削減

新ボトルは、特殊なリブ設計を採用することで、見た目や耐久性を保ちながら、プラスチック使用量をボトル単体で23%（商品全体では13%）削減しました。

・ポイント２.：環境に配慮した素材を使用

容器には、再生プラスチックを使用しています。（着色料、ラベルフィルム、キャップは除く）

・ポイント３.：容器の生産・廃棄にかかるCO2排出量を削減

エマールのこれまでとこれから

エマールが1990年代に「ホームクリーニング」（おしゃれ着を自宅で洗うこと）を提案してから30年近くの年月が経過し、時代の変化とともに「服の循環」や「サステナブルファッション」、「環境貢献」などの要素も取り入れながら今もなお進化しています。

エマールはこれからもブランドパーパス「衣類のケアで、お気に入りをずっと守る」のもと、エマールを使う方々が衣類や地球環境にやさしいライフスタイルを送ることができるブランドを目指していきます。

おしゃれ着用洗剤「エマール」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149656/table/10_1_74c670e971b7223e1729eeb58f719978.jpg?v=202510300658 ]

◇商品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149656/table/10_2_480473e8bd9a8ec90f1402580af9aa51.jpg?v=202510300658 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

【商品特長】

洗うたびに、シワ・カタチ回復

ダメージリペア技術で繊維を内側から補修

ハリ感チャージ成分2倍*1配合で、1本1本弾力ある繊維へ

●シワ・カタチを回復

●伸びヨレを戻す

●毛玉・縮みを防ぐ

●色落ちを予防

●汗・皮脂をしっかり洗浄

●ワンピース、ランジェリー、制服、ダウンジャケットまで幅広く使える

●蛍光剤・漂白剤無配合*2 / 中性

●好みで選べる、２つの香り

・リフレッシュグリーンの香り

・アロマティックブーケの香り

※1 従来品比

※2設備が蛍光剤配合洗剤と共用のため、微量の蛍光剤が検出されることがあります

◼️ 「エマール」 ブランドサイト：https://www.kao.co.jp/emal/20250414PR/(https://www.kao.co.jp/emal/20250414PR/)

◼️ 「エマール」 Instagram：https://www.instagram.com/emal_jp/(https://www.instagram.com/emal_jp/)

◼️ 「エマール」 TikTok：https://www.tiktok.com/@emal_jp(https://www.tiktok.com/@emal_jp)