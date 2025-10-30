建築設計業界向けマッチングプラットフォーム「アーキタッグ」を展開する青山芸術との株式譲受を決定

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、建築設計業界向けマッチングプラットフォーム「アーキタッグ(R)」などを展開する株式会社青山芸術（本社: 東京都港区、代表取締役: 桂 竜馬、以下青山芸術）との間で株式譲受契約を締結することを10月30日付で決議し、青山芸術は12月1日付でパーソルテンプスタッフの子会社となりますことを、お知らせします。

■背景

建築設計業界は、再開発やインバウンド需要、AI関連施設の新設などを背景に、2025年以降も旺盛な建設需要が続く一方、設計者の高齢化や人材不足が深刻化しています。有効求人倍率は5倍を超え*、設計者不足が受注機会の逸失につながるなど、業界全体で人材確保が大きな課題となっています。

当社は、CADに特化した事業部を有し、ゼネコンや不動産、設計事務所など建築設計業界に対し、2DCAD・BIM/CIMオペレーターや設計業務支援の人材を中心に人材サービスを展開してまいりました（取引社数: 約1,000社、就業者数: 約3,000人/2025年9月時点）。しかし、CADオペレーターに関する育成派遣のノウハウと豊富な実績がある一方、設計者や設計補助などの上流工程においては、集客面の課題があり、業務受託やチーム派遣の依頼に対し対応しきれていないという課題がありました。

一方、青山芸術では、建築設計業界の設計者不足という課題解決を目指し、設計事務所・設計パートナーと依頼主をつなぐ「アーキタッグ」をはじめ、設計者に特化した人材紹介サービス「設計転職(R)」、建築設計業界に特化したM&A仲介サービス「設計事務所M&A」など、多様なサービスを展開しています。

特に「アーキタッグ」は、建築設計業界初・業界唯一のマッチングプラットフォームとして、2021年11月のサービス提供開始にもかかわらず、登録設計者数45,000名超、登録社数5,650社超（2025年9月時点）を実現し、高い評価を得ています。また、「設計転職」や「設計事務所M&A」など、建築設計業界の多様なニーズに応えるサービスを次々と立ち上げ、業界の構造変革を牽引しています。

※「アーキタッグ」および「設計転職」は株式会社青山芸術の登録商標です

*: 一般職業紹介状況(令和7年8月分)について（厚生労働省 2025年10月3日）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64026.html

■今後の展望

今回の株式譲受により、青山芸術の持つ豊富な設計者ネットワークや独自のIT基盤、建築業界に特化したノウハウや新規事業の創出力を活かし、さらに上流の建築設計領域の人材サービスに本格参入します。

当社の運営体制や顧客基盤、更には全国拠点・営業網などとの相乗効果を目指し、青山芸術のサービス拡充・成長加速を推進します。また、建築設計業界の設計者不足という社会課題の解決に向け、派遣サービスだけでなく、業務委託・チーム派遣・人材紹介・M&A仲介など多様なソリューションを提供し、建築設計業界の持続的な発展に貢献してまいります。

■株式会社青山芸術の概要

本社: 東京都港区南青山5-11-24 グレイセス2F

代表者: 代表取締役 桂 竜馬

資本金: 7,750千円

設立年月: 2020年10月

従業員数: 10名（2025年5月31日時点）

主な事業

・建築設計業界の依頼主と設計パートナー（設計事務所・設計者）を結ぶ、国内の建築設計業界初のマッチングプラットフォーム「アーキタッグ」の開発および運営

・ 設計者・デザイナーの転職に特化した人材紹介サービス「設計転職」の開発および運営

・ 建築設計に特化したM&A・事業承継の仲介サービス「設計事務所 M&A」の開発および運営

■株式譲渡実行（予定）日

2025年12月1日

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、ビジネス プロセス アウトソーシング、官公庁受託事業などのサービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■株式会社青山芸術について＜ https://aoyama-art.com/ ＞

取引銀行: 三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫等

主要株主: B Dash Ventures、三菱UFJキャピタル等