LINEで友達を削除したら復活できる？トーク履歴なしでも復元する方法
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは10月30日（木）発表されました。今回のアップデートでは、Macが認識されない不具合を修復しました。
LINEを使っていて、間違って友達を削除してしまった経験はありませんか？しかも、トーク履歴まで消えてしまっていたら、「もう復元できないのでは…」と不安になりますよね。
実は、トーク履歴がなくても削除したLINE友達を復元できる方法はいくつかあります。この記事では、LINEで友達を削除してしまったときの復活方法と、トーク履歴を取り戻すためのポイントを分かりやすく解説します。
1. LINEで友達を削除するとどうなる？
まずは「削除」とはどんな状態になるのかを確認しましょう。
LINEで友達を削除すると：
●友達リストから完全に消える
●トーク履歴は削除しない限り残る（ただし手動で消した場合は復元困難）
●相手からのメッセージは届かなくなる
●こちらからも連絡できなくなる
つまり、削除＝関係の完全な断絶状態です。ただし、再追加すれば再び友達としてやり取りできるようになります。
2. 削除したLINE友達を復元する基本的な方法
方法（1）：IDや電話番号から再追加する
削除した相手のLINE IDや電話番号を知っていれば、検索して再追加できます。
手順：
1.LINEアプリを開く
2.「ホーム」→「友だち追加」
3.「ID検索」または「電話番号検索」
4.表示された相手を追加
これで友達リストに再び表示され、トークも再開できます。
方法（2）：共通のグループから追加する
削除した相手が同じグループにいれば、そのグループのメンバー一覧から相手のプロフィールをタップして「追加」できます。
意外とこの方法で復活できるケースが多いです。
3. トーク履歴なしでも削除したLINE友達は復元できる？
トーク履歴を削除してしまった場合でも、完全に諦める必要はありません。復元の可能性は、バックアップの有無と使用しているデバイスによって異なります。
iPhoneの場合：iCloudバックアップから復元
1.「設定」→「LINE」→「トークのバックアップ」を確認
2.バックアップがあれば、LINEを再インストール
3.起動時に「バックアップから復元」を選択
Androidの場合：Google Driveバックアップから復元
1.LINEアプリの設定→「トーク」→「トーク履歴のバックアップ・復元」
2.Google Driveにバックアップがあれば「復元」をタップ
ただし、削除後にバックアップを取っていなかった場合は、この方法では履歴を戻せません。
4. バックアップなしでもトーク履歴を取り戻す方法
バックアップがない場合は、データ復元ツールの利用が効果的です。たとえば「UltData - LINEデータ復元」のようなLINE専用の復元ソフトを使えば、iPhoneやAndroid端末の内部ストレージから削除されたLINEトークやメディアデータをスキャンして復元できます。
特徴：
●トーク履歴なしでも端末内の残存データから復元可能
●バックアップ不要
●写真・動画・スタンプ・ファイルにも対応
「もう消えたかも…」と思っても、一度スキャンしてみる価値があります。
