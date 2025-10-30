新製品： イタリア Studiologic から、次世代型MIDIマスターキーボードSL MK2シリーズの国内発売が決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333154&id=bodyimage1】
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、イタリアの Studiologic（スタジオロジック）ブランド製の次世代型MIDIマスターキーボード「SL73 MK2」「SL88 MK2」「SL88 GT MK2」を2025年11月7日（金）より発売する運びとなりました。
■ ニュースリリース：https://dirigent.jp/blog/release-studiologic-sl-mk2
■ 製品ページ：https://dirigent.jp/studiologic/sl-mk2
■ Studiologicブランドページ：https://dirigent.jp/studiologic/
＜SL MK2シリーズの主な特長＞
【MIDI 2.0対応による高解像度パフォーマンス】
従来のMIDI規格を超える高精度な演奏データ伝送を実現。より滑らかで繊細な表現が可能となり、演奏者のニュアンスを忠実に再現します。
【用途に応じた高品質キーベッドを採用】
SL73 MK2/SL88 MK2には軽量かつ高耐久のTP/110キーベッドを、SL88 GT MK2には木製鍵盤TP/400 Woodを搭載。グランドピアノに近い自然なタッチを提供します。
【Numa Playerとのシームレスな統合】
高品質なサウンドライブラリを備えた音楽制作ソフト「Numa Player」との連携により、即戦力となる制作環境を構築可能。SL Linkによるスムーズな接続も特長です。
【オーディオインターフェース搭載】
デュアルオーディオ出力およびヘッドホン端子を備え、USB-C接続でPCやモバイルデバイスと直接連携。追加機器なしで高音質な出力が可能です。
【直感的な操作を実現するUX Logicインターフェース】
革新的なユーザーインターフェース「UX Logic」により、シンプルかつ洗練された操作性を実現。DAWコントロール機能も搭載し、制作の効率化に貢献します。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、イタリアの Studiologic（スタジオロジック）ブランド製の次世代型MIDIマスターキーボード「SL73 MK2」「SL88 MK2」「SL88 GT MK2」を2025年11月7日（金）より発売する運びとなりました。
■ ニュースリリース：https://dirigent.jp/blog/release-studiologic-sl-mk2
■ 製品ページ：https://dirigent.jp/studiologic/sl-mk2
■ Studiologicブランドページ：https://dirigent.jp/studiologic/
＜SL MK2シリーズの主な特長＞
【MIDI 2.0対応による高解像度パフォーマンス】
従来のMIDI規格を超える高精度な演奏データ伝送を実現。より滑らかで繊細な表現が可能となり、演奏者のニュアンスを忠実に再現します。
【用途に応じた高品質キーベッドを採用】
SL73 MK2/SL88 MK2には軽量かつ高耐久のTP/110キーベッドを、SL88 GT MK2には木製鍵盤TP/400 Woodを搭載。グランドピアノに近い自然なタッチを提供します。
【Numa Playerとのシームレスな統合】
高品質なサウンドライブラリを備えた音楽制作ソフト「Numa Player」との連携により、即戦力となる制作環境を構築可能。SL Linkによるスムーズな接続も特長です。
【オーディオインターフェース搭載】
デュアルオーディオ出力およびヘッドホン端子を備え、USB-C接続でPCやモバイルデバイスと直接連携。追加機器なしで高音質な出力が可能です。
【直感的な操作を実現するUX Logicインターフェース】
革新的なユーザーインターフェース「UX Logic」により、シンプルかつ洗練された操作性を実現。DAWコントロール機能も搭載し、制作の効率化に貢献します。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
プレスリリース詳細へ