年間3,000名以上！ 「美容整形後専門ケア」体制を確立 ～術後インディバケアとは？～
【弊社について】
美容整形市場が拡大を続ける中、美容整形の手術自体の技術革新だけではなく
「術後ケア」「仕上がりの満足」「ダウンタイムの軽減」が次なる重要テーマとなっています。NOAアフターケアでは、年間3,000名以上を想定した「術後ケア専門」サービスを
立ち上げ、特に「脂肪吸引・骨切り」を受けた方に向けた回復とダウンタイム軽減を目的としたサービスをご紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333112&id=bodyimage1】
【美容整形の市場と今後の成長について】
国内の美容医療市場（医療施設収入高ベース）は、2023年に約5,940億円に達し、前年比108.8%の成長を遂げました。 また、日本の美容外科市場では、2024年時点で成長傾向にあり、2025-2033年には年平均成長率「9%超」という予測も出ています。
美容医療クリニックの売上高も拡大しており、2024年の調査では248法人で売上高3,137億5,900万円（前期比約29.9%増）というデータがあります。
このように、美容整形を含む美容医療分野は拡大フェーズにあり、特に外科的施術（脂肪吸引・骨切り・輪郭手術など）への関心・実施件数も上昇の兆しがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333112&id=bodyimage2】
【主な課題とアフターケアの必要性】
1）手術後の「腫れ・むくみ・内出血・拘縮（硬さ）・仕上がりの偏り・皮膚のたるみ・凹凸」などのダウンタイムおよび仕上がり不満。
2）アフターケアが不十分な場合、期待通りの結果が得られなかったり、合併症・後遺症リスクが高まったりするという報告。
3）施術者・受術者間で「説明が不十分」「期待と現実のギャップ」「ケア・フォロー体制の欠如」などが問題となっています。
4）脂肪吸引・骨切りなど侵襲性の高い美容施術では、手術後のケアや仕上げがさらに重要であるにもかかわらず、専門のケア・フォローを提供するサービスがまだ十分に普及していないという点もあります。
このような背景から、「術後ケア」に特化したサービスが市場内での大きな差別化要因となりうるだけでなく、手術を受ける側にとっても「仕上がり・安心感・付加価値」を高める重要なテーマです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333112&id=bodyimage3】
【NOAアフターケアの取り組み】
当社ウェブサイトでも掲げているように、NOAアフターケアでは以下のケア領域にフォーカスしております。
１） お顔脂肪吸引や二の腕・太もも脂肪吸引・骨切り（輪郭３点や両顎）など手術後の
「むくみ・腫れ・内出血・拘縮・仕上がり凹凸・ひきつれ」等のケア
２）完全個室・プライバシー配慮型の施術環境
３）国家資格者かつ専門知識を持つセラピスト（鍼灸師・柔道整復師など）によるケア提供
４）「医療用高周波温熱機器（例：インディバ（R））＋手技＋鍼灸・電気施術」など複合アプローチによる回復促進・仕上がり改善
５）術後フォロー体制（定期チェック・経過観察・状態変化対応）を構築
６）施術前・施術後のカウンセリング・ケアプラン設計・生活指導・体重・運動・食事などのアドバイス
これらを通じて、手術を受けた方が「ただ手術を終えた」だけでなく、「仕上がりに満足し」「回復を早め」「ダウンタイムを軽く」「再施術リスクを下げる」ことを目指しています。
【サービス価値について】
１） 施術部位の熱的アプローチ＋手技により、脂肪・皮膚・結合組織の回復を促し、滑らかな仕上がり・輪郭の引き締めを実現。
２）術後の凸凹・仕上がり偏り・たるみ発生の予防・改善サポート。
３）受術者にとって「何をすればいいか分からない」「仕上がりが心配」という心理的不安を軽減し、満足度・安心感を高める。
４）クリニック・医師側にとっても、術後トラブル・再施術・クレーム・仕上がり不満を抑制し、アフターケア体制を組むことで差別化・ブランド強化につながる。
５）年間3,000名以上対応を見据えることで、スケール化・専門化・データ蓄積によるサービス品質改善が可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333112&id=bodyimage4】
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB：https://noacare.jp/care/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa.care
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333112&id=bodyimage5】
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
