あみぐるみが手のひらサイズに！どうぶつやスイーツをモチーフにした、とってもかわいいあみぐるみの本『かぎ針で編む いつでもいっしょ ちびぐるみとこもの』11/5発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『かぎ針で編む いつでもいっしょ ちびぐるみとこもの』（日本文芸社 編） を2025年11月5日（水）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。

お気に入りのちびぐるみと、いっしょにおでかけしよう

かぎ針編みの定番「あみぐるみ」が手のひらサイズになりました！

チャーミングなキーホルダー、ネックパースなど、いつでも連れて歩きたいあみぐるみとこもの33作品掲載

ファッション界でもトレンドのキーホルダー型で展開し、いぬ、ねこ、パンダ、パンツをはいたうさぎ＆くま＆ひよこ、愛くるしいフレンチブルドッグやオランウータン、フラミンゴ、飾ってもかわいいカップケーキ、バルーンドッグに、手編みのお守りも、バッグにつけて連れ歩きたくなる個性豊かなあみぐるみがいっぱい！

きんちゃくにもなるキーホルダー型のほか、腕やバッグに抱きつく「ぶら下がりぐるみ」や、ボディがポーチになる型もあります。少量の糸でさくっと編める作品も多数掲載しています。

大人でも身につけやすい、ちいさくてかわいいサイズ感とフォルムにこだわりました。

手軽に編める小さなサイズだから、１日で編み上げられる手軽さもうれしい。お子さまやお孫さま、お友だちへのプレゼントにもぴったりです。

とっておきの子を好きな糸で編んで、バッグやリュックにじゃらじゃらたくさんつけていっしょにおでかけしましょう。

本書の目次

書誌情報

ワンコの表情に胸キュンです！ボリューミーなあみぐるみをじゃら付けして、コーデもたのしんで！少量の糸でサクッと編めるのもうれしい！きんちゃく型のプリン犬とホイップ犬。何入れる？飾ってもかわいいスイーツモチーフシルエットにこだわったロボットのあみぐるみと、手編みのお守り。まるで本物みたいな動物たち！？たっぷり物が入るとぬいぐるみのようなシルエットに。いっしょにおでかけしよう！

書名：かぎ針で編む いつでもいっしょ ちびぐるみとこもの

編者：日本文芸社

定価：1760円（税込）

判型：B5変型判

ページ数：80ページ

ISBN：978-4-537-22319-4

発売日：2025年11月5日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10144691.html

書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223197

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18336619/

