HJ文庫『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました』描き下ろし抱き枕カバーの第五弾が登場！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、HJ文庫『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました』描き下ろし抱き枕カバーの第五弾「平野百合」を10月30日より受注開始いたします。
原作イラストレーター：みわべさくら氏による公式描き下ろし！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331992&id=bodyimage1】
HJ文庫『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました』より、平野百合の描き下ろし抱き枕カバーが発売！！
タイトめのスカートからスラリと伸びた脚が魅力的なオモテ面と、可愛らしいランジェリーに身を包んだウラ面のリバーシブル仕様。一つの商品で2つの表情をお楽しみいただけます。
もちろん原作イラストレーター：みわべさくら氏による公式描き下ろし！
より良い肌触りを追求し、生地は「A＆Jライクトロンリッチ（2wayトリコット）」にリニューアルしました。
さらに購入した方全員に、原作者：坂石遊作氏による書き下ろしSSを収録した特典ペーパーを付属。
抱き枕カバーのシチュエーションを再現した内容はファン必見です！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331992&id=bodyimage2】
▲坂石遊作氏による書き下ろしSSを収録した特典ペーパー
◆商品情報◆
●商品名／才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました 抱き枕カバー 平野百合
●価格／14,300円（税込）
●発送予定／2026年1月
●素材／A＆Jライクトロンリッチ（2wayトリコット）
●サイズ／縦：1600mm × 横：500mm
●イラスト製作／みわべさくら
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932526539
●販売／メロンブックス https://www.melonbooks.co.jp/
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）Yusaku Sakaishi
