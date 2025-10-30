【株式会社かに道楽】本年度も接客チャンピオンが誕生いたしました！！

株式会社かに道楽

株式会社かに道楽：かに看板

お客様に『最高のひとときをお過ごしいただく』ためにかに道楽では、

全従業員が接客の技を磨き、心を込めたおもてなしを追求しております。

その取り組みの一環として、年に１度社内にて【全国接客コンテスト】を

開催しております。

全国の店舗から選ばれたスタッフが集い、日々の経験と情熱を胸に、

“おもてなしの頂点”を目指して真剣勝負を繰り広げます。

コンテスト当日は、笑顔・立ち居振る舞い・言葉遣いなど、

お客様一人ひとりへの心配りを審査基準とし、

参加者全員が互いに刺激を受けながらレベルアップを図ります。

熱気あふれる会場には、見守る仲間たちからの声援と拍手が響き渡り、

かに道楽らしい“おもてなしの心”が表現される大会となります。

このコンテストを通じて、私たちは「かに道楽」のおもてなしの原点を

今一度確認し、日々の接客により磨きをかけた接客をコンテストで得た

技術や刺激を実践してまいります。

お客様がいつお越しいただいても感じていただける【親切心】を大切に

これからも「かに道楽」は、真心を込めたおもてなしで皆様をお迎えいたします。

コンテスト会場の様子

本年度のテーマ：『お客様の期待を超える提案力』

お客様のニーズが多様化する今、私たちに求められているものは、

柔軟さと的確さを兼ね備えた接客力です。

今期のスローガンは--『基本の徹底と変化への対応』としております。

創業以来大切にしてきた「原点」を守りながらも、時代の流れやお客様の

価値観に合わせて、新しい“おもてなしの形”を創り出す事。

お客様の心に残る最高の接客を追求するためには、丁寧な対応を考えるだけではなく、

お食事の時間をより楽しく、より豊かに演出する取り組みが必要と考えております。

「どうすればお客様がもっと笑顔になるだろう？」

「どんな一言が、その方の心に響くだろう？」

そんな想い大切に『提案力』を磨く大会といたしました。

審査員も沢山質問を致しました。

今年のテーマは--

『お客様の期待を超える提案力』

お客様の“想像を超える感動”を届けるために。

かに道楽の“和の心”を胸に、新たな挑戦です。

『実際の競技の様子』

シーンはお客様がお席に着いた状態でスタートし、今かに道楽でおすすめしている【活ズワイかに】の特別料理をご提案する。

※活ズワイかには一年を通して入荷しており、その時期ごとの海の恵みを最上の状態でお届けしております。身の締まり、繊細な甘み、そして口いっぱいに広がる旨み--

いずれも『活ズワイかに』ならではの格別の味わいを是非とも召し上がっていただきたいという想いから今回の提案のテーマとしております。

全国から予選を勝ち抜いた8名の決勝進出者による手に汗にぎる戦が行われました。

活ズワイかに

一年を通して味わえる至福の『活ズワイかに』

鮮度抜群の活ズワイかにが入荷しており、

その時期ごとの海の恵みを最高の状態でお届けしております。

身の締まり、繊細な甘み、そして口いっぱいに広がる旨み

いずれも“活”ならではの格別の味わいでございます。

四季折々の海の香りを感じながら、最高に美味しい活ズワイかにを

ご堪能していただきたいと考えております。

https://douraku.co.jp/

活ズワイかにすき活ズワイ焼かに

活花咲造り

活かに甲羅みそのしゃぶしゃぶ

活かにみその甲羅酒

活ズワイかに姿茹

２０２５年度全国接客コンテスト終章：道頓堀東店眞邊愛海主任

道頓堀東店眞邊愛海主任

この度、全国接客コンテストで優勝を頂きました眞邊と申します。

優勝を頂けたのも、沢山の経験をさせて頂いた上司や応援して下さった周りの方々の

お陰でございます。心より感謝申し上げます。

今回のコンテストのテーマが「提案力」ということで、お客様一人一人に寄り添った

ご提案を心掛けて参りました。

私が接客をする上で大切にしていることは、お客様の目を見て笑顔で接客する事です。

まずはお客様と信頼関係を作り、安心してもらうこと。

そしてオーダーやお食事の時間を一緒に楽しむ気持ちで接客することを

意識し「私がお客様だったら」と親身になって考える親切心こそが

かに道楽らしさだと感じております。

これからも沢山のお客様にかに道楽でのひとときを

お楽しみ頂ける様精進して参ります。

道頓堀東店：眞邊愛海主任

入社年月日：2019年4月1日

好きな言葉：万里一空

趣味：食べること

こだわり：元気でいること