松本山雅FCとドコモ、推しJクラブ応援に向けた取組みを開始

株式会社NTTドコモ

株式会社 松本山雅（以下、松本山雅FC）と株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、サッカーの魅力を通じて地域とファン・サポーターのつながり方を、より多様に、楽しく、新しく進化させ、サッカーの感動を共有する「仲間」の輪を広げる共同プロジェクト（以下、本プロジェクト）を、開始いたします。

本プロジェクトは、松本山雅FCとドコモが共同して「地域」と「ファン・サポーター」の絆を深め、長野県の地域経済の活性化に貢献することを目的に、ファン・サポーターや地域の企業のみなさまとともに、地域に根ざした活動を展開するものです。

まずは、2025年10月30日（木曜）から、お買物でdポイントをためること※1※2が松本山雅FCの支援につながる「松本山雅FC応援キャンペーン」（以下、キャンペーン）を開始いたします。本キャンペーンを通じて、地域のみなさまに普段の生活のなかで松本山雅FCを応援する新しい「応援のカタチ」を体験していただけます。

松本山雅FCとドコモは、今後も協力し、地域に密着した取組みを推進することで、「地域」と「ファン・サポーター」とのつながりを深め、感動を共有する仲間を増やすとともに、長野県の地域経済活性化に貢献してまいります。

「松本山雅FC応援キャンペーン」

■概要

dポイントクラブアプリからモバイルdポイントカードの券面を松本山雅FCのデザインにきせかえて、dポイントカードの提示、「d払い」でのお支払い、「dカード」でのお支払いのうちいずれかの方法でdポイントをためると、キャンペーン期間中にたまったdポイントの5％相当の金額をドコモが負担し、松本山雅FCに応援金※3としてお届けします。（お客さまのご負担はありません。）

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約中のお客さまの場合は、キャンペーン期間中にたまったdポイントの10％相当の金額をドコモが負担し、応援金※3としてお届けします。

■キャンペーン参加方法

エントリーは不要で、モバイルdポイントカードの券面を松本山雅FCのデザインにきせかえた時点で「松本山雅FC応援キャンペーン」へ自動的にご参加となります。

■モバイルdポイントカード「松本山雅FC」きせかえデザイン

以下の2種類をご提供いたします。

エンブレムver. 横エンブレムver.縦マスコットver.横マスコットver.縦

※券面に表示されている会員ランク（★）、ポイント進呈倍率、ポイント数はイメージです。

■キャンペーン期間

2025年10月30日（木曜）～2025年12月31日（水曜）※4

■キャンペーンページ

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/yamaga-fc_2508/index.html

【カードきせかえ設定方法】

１.dポイントクラブアプリをインストール

２.dポイントクラブアプリホーム画面のショートカット内、もしくは「もっとみる」内にある「カードきせかえ」アイコンをタップ

３.松本山雅FCデザインのなかからお好きなデザインを選んで、「設定する」をタップ

４.ホームに戻ってきせかえ完了

※1 dポイントクラブアプリからモバイルdポイントカードの券面を松本山雅FCのデザインにきせかえて、dポイントカードの提示、「d払い」でのお支払い、「dカード」でのお支払いのうちいずれかの方法のお買物が対象です。

※2 以下の支払にて獲得したポイントは、応援金の算出対象からは除外といたします。

・ドコモ回線・ドコモ光・ドコモガス・ドコモでんき・ドコモが提供する（ドコモが代理または媒介などにより提供する場合を含む）各種投資または保険サービス・ドコモショップの商品・その他ドコモが提供する商品またはサービスで、「dカード」または「d払い」でのお支払いにより獲得したポイント

・dポイント提携店で獲得したポイント

・本施策実施期間内に正常にお支払い完了とならなかったお買物で獲得したポイント

・ご購入をキャンセルした場合のお買物で獲得したポイント

・お支払い方法に設定しているクレジットカードや通信によるエラーなどがあり「d払い」決済が完了しなかったお買物で獲得したポイント

・期間・用途限定ポイント

※3 各月末時点で松本山雅FCのデザインに設定されていることがキャンペーン適用条件となり、当月たまったdポイントの5％の金額を応援金として集計します。

※4 2025年12月31日（水曜）23時59分までに決済されたお買物が対象です。