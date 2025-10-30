キム・ヒョンジュン、イ・ソジン、イム・シワンら人気俳優主演作が盛りだくさん！ソ・イングクのソウルファンミも！1１月スタート韓国ドラマ｜CSホームドラマチャンネル

彼女のいない時間

キム・ヒョンジュンが日本作品に初出演した日韓合作ドラマ。SS501のリーダーとしてデビューし、ソロアーティスト、そして俳優として韓国版「花より男子～Boys Over Flowers」などで活躍し日本でも高い人気を誇るキム・ヒョンジュンが、本作では最愛の妻を事故で喪い、そのショックで妻の記憶を失ってしまう主人公ウンテを演じる。ヒロインは、女優・モデルの天翔天音。日韓両国のキャストとスタッフが手を組み、セリフは日本語と韓国語、ロケ地も韓国と日本と、双方の魅力を最大限に活かして制作され、両国の強みを融合した見応えのある作品となっている。初挑戦したキム・ヒョンジュンの日本語の演技にも注目！

ヤクザの俺が高校生になった

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wc7HVvTwopU ]「彼女のいない時間」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/18661(C)2024 Number Three Pictures / Presented by A+E Networks

高校生の体に憑依したヤクザと同級生が織りなすヒューマンファンタジー。「イ・サン」などのドラマや「三食ごはん」「ユン食堂」などのバラエティまでマルチに活躍するイ・ソジンが、本作ではヤクザでありながらも大学への進学を目指し勉強に励むキム・ドゥクパルを演じる。一方、ドゥクパルと事故をきっかけに魂が入れ替わってしまう高校生ソン・イホンを「ハイパーナイフ 闇の天才外科医」「今、私たちの学校は…」など話題作への出演が続く人気俳優ユン・チャニョンが熱演。イホンと友情を築いていく同級生チェ・セギョンをGolden Childのジェヒョンが演じる。高校生イホンとして生きることになったドゥクパルが、いじめを受けていたイホンと周囲の人々の関係を探りながら、加害者を懲らしめていく痛快ドラマをお見逃しなく！

なにもしたくない～立ち止まって、恋をして～

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ADN8Pb2tqtg ]「ヤクザの俺が高校生になった」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/18521Film (C) 2022 KT StudioGenie Co., Ltd. All Rights Reserved

イム・シワン、キム・ソリョン主演のヒーリング・ラブストーリー。「ミセン-未生-」「イカゲーム」のイム・シワンが、人見知りでありながら心優しい青年を好演。控えめな笑顔や心地よい話し声は、「こんなシワンが見たかった！」というファンの心を鷲掴みに！また、「昼と夜」のキム・ソリョンは、仕事を辞めて都会を離れる等身大のヒロインを、ほぼノーメイクで熱演。人生に迷う主人公たちが思い悩み葛藤しながらも前向きに生きる姿は、自分らしさとは？本当の幸せとは？といった誰もが抱える問いに対するヒントになるはず。「コーヒープリンス1号店」の監督が描く、見ればきっと元気になれる温かな世界観をご堪能ください！

悪魔がお前の名前を呼ぶ時

「なにもしたくない」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/18567(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

チョン・ギョンホ、パク・ソンウン共演のファンタジック・コメディ。悪魔に魂を売り、富と名声を手に入れた天才作曲家が、契約満了を前に人生をかけたゲームを繰り広げる。主演のチョン・ギョンホは、自らボーカルやギター、ピアノの演奏までこなし、悪魔との契約で姿を変えた姿、そして本来の姿という1人2役にも挑戦。対するパク・ソンウンは、今まで見たことのない魅惑的な悪魔役で視聴者を魅了した。「ライフ・オン・マーズ」を彷彿とさせる2人のコミカルな掛け合いから、シリアスな駆け引きまで、息ぴったりの名演技に注目！さらに、「わかっていても」のソン・ガンとの路上ライブなど、劇中に登場する音楽シーンもお楽しみに！

ソ・イングク 2024 FANMEETING「Heart Cream」夜公演

「悪魔がお前の名前を呼ぶ時」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/18565(C)THE STAR E&M

11月に大阪・東京での来日コンサートを控えるソ・イングク。ホームドラマチャンネルでは【ソ・イングク セレクション】と題して、出演作品を連続放送中。11月は、ソ・イングクが自ら企画を考えた2024年7月のソウルファンミーティング「Heart Cream」夜公演をお届け！夜公演のゲストには、普段ゲスト公演はしないという韓国を代表するマジシャンのチェ・ヒョヌが出演し、マジックを披露する。バラエティ豊かに次々と楽しいコンテンツが登場するファンミーティングを通して、ソ・イングクの魅力にたっぷりハマろう！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=NxrLdwvg-Iw ]「ソ・イングクセレクション」詳細 :https://www.homedrama-ch.com/special/seoinguk★韓流ドラマ一覧はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/hanryu

【日韓合作ドラマ】

「彼女のいない時間」

11/27(木)後3:00~(1,2話)

11/28(金)後3:00~(3,4話)

出演：キム・ヒョンジュン、天翔天音

全4話/CS初

【韓国ドラマ】

「ヤクザの俺が高校生になった」

11/17(月)スタート！毎週(月)後2:00~(2話連続)他

出演：イ・ソジン、ユン・チャニョン、ボン・ジェヒョン(Golden Child)

全8話/ベーシックCH初

「なにもしたくない～立ち止まって、恋をして～」

11/6(木)スタート！毎週(火)~(金)後2:00~他

出演：イム・シワン、キム・ソリョン、シン・ウンス、パン・ジェミン

全12話

「悪魔がお前の名前を呼ぶ時」

11/14(金)スタート！毎週(月)~(金)前7:00~

出演：チョン・ギョンホ、パク・ソンウン、イ・ソル、イエル、ソン・ガン

全16話

「秘密の扉」

11/26(水)スタート！毎週(水)~(金)後0:00~

出演：ハン・ソッキュ、イ・ジェフン、キム・ユジョン、パク・ウンビン、キム・ミンジョン、チェ・ウォニョン

全24話

【K-POPコンサート・ファンミーティング】

『ソ・イングク 2024 FANMEETING「Heart Cream」夜公演』

11/30(日)後6:30~

ベーシックCH初

『2023 ASIA ARTIST AWARDS BEGINNING CONCERT「男神」 夜公演』

11/16(日)深1:30~

独占放送

【韓国バラエティ】

「韓流スタージャックＳ★カン・ギヨン」前編・後編

11/3(月)深2:00~

「韓流スタージャックＳ★ソン・チャンウィ」前編・後編

11/3(月)深2:30~他

「韓流スタージャックＳ★チ・チャンウク」前編・後編

11/5(水)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★ソ・ジュニョン」前編・後編

11/7(金)後1:45~他

「韓流スタージャックＳ★N.Flying」#1～#4

11/9(日)深3:00~他

「韓流スタージャックＳ★NU'EST」前編・後編

11/13(木)後1:45~他

