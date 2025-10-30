こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ツルハホールディングス、KDDIほか豪華大企業が登壇最新DX事例をまとめて学べる「デジタルの民主化DAY -Special-」を開催
大企業向けクラウドサービスの株式会社ドリーム・アーツ（東京本社：東京都渋谷区、広島本社：広島県広島市、代表取締役社長：山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ）は、大企業のDX事例を紹介する人気イベント「デジタルの民主化DAY -Special-」を、2025年11月14日（金）に開催することをお知らせします。
■登壇企業と講演の概要（※1）
※1内容は変更になる可能性があります。
第16回は、スペシャル企画としてハイブリッド形式で開催します。 大企業4社が登壇し、DX推進の最前線で得た知見や成果をご紹介。 さらに特別座談会では、現場での課題や成功の要因を担当者自身が語ります。 変革を進めるヒントを得られる、貴重な機会です。 ご参加お待ちしております。
▼お申し込みはこちら
https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/event/dd251114/
■デジタルの民主化DAYとは？
「デジタルの民主化DAY」は、「デジタルの民主化（※2）」というコンセプトに共感しDXに挑戦してきた大企業の事例を紹介するイベントです。 これまでに15回開催し、2万名以上の方にご参加いただきました。 アンケートでは満足度99％という高い評価を得ています。
▼参加者の声（一部抜粋）
・「現場担当者の熱意がよく伝わり、具体的な取り組みや行動例も参考になりました。 自分の業務に置き換えて考えるヒントを得られました。」
・「DX推進の課題が自社の状況と似ており共感しました。 どうやって乗り越えたのかも知ることができ、自社でも活かせそうなポイントが多くありました。」
・「デジタルの民主化という考え方をあらためて理解できました。 体制や文化に合わせてどう進めるか考える良い機会になりました。」
※2デジタルの民主化とはDX内製化が経営課題となるなか、業務部門がDXによる課題解決と価値創出に主体的に取り組み、その改善と価値の増幅を自律的かつ継続的に主導する状態を指します。
デジタルの民主化について：https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/democratization/
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2952/121422/121422_web_1.png
ドリーム・アーツは、今後も“協創”を理念に掲げ、「現場力強化」「企業競争力向上」に役立つトータルソリューションを提供してまいります。
SmartDB(R)（スマートデービー）について https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/
SmartDB(R)は、大企業市場シェアNo.1（※3）の業務デジタル化クラウドです。 現場個別の業務から全社横断業務までノーコードで開発可能。 ワークフローとWebデータベースを中心に多彩な機能をもち、柔軟な外部システム連携、きめ細かな権限管理、高度なセキュリティ要件にも対応しています。 三菱UFJ銀行や大和ハウス工業、立命館大学など、大企業を中心にあらゆる業種業態のユーザーが利用中です。 サービス基盤としてマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。
※3テクノ・システム・リサーチ「2024年 SaaS型ワークフロー市場メーカーシェア調査」より
株式会社ドリーム・アーツについて https://www.dreamarts.co.jp/
「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。
主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」などのクラウドサービスを開発・提供しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ドリーム・アーツ
〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー29F
TEL：03-5475-2501 E-mail：pr@dreamarts.co.jp
関連リンク
プレスリリースへのリンク
https://www.dreamarts.co.jp/news/press-release/pr251030/
製品サイト
https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/
■登壇企業と講演の概要（※1）
※1内容は変更になる可能性があります。
第16回は、スペシャル企画としてハイブリッド形式で開催します。 大企業4社が登壇し、DX推進の最前線で得た知見や成果をご紹介。 さらに特別座談会では、現場での課題や成功の要因を担当者自身が語ります。 変革を進めるヒントを得られる、貴重な機会です。 ご参加お待ちしております。
▼お申し込みはこちら
https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/event/dd251114/
■デジタルの民主化DAYとは？
「デジタルの民主化DAY」は、「デジタルの民主化（※2）」というコンセプトに共感しDXに挑戦してきた大企業の事例を紹介するイベントです。 これまでに15回開催し、2万名以上の方にご参加いただきました。 アンケートでは満足度99％という高い評価を得ています。
▼参加者の声（一部抜粋）
・「現場担当者の熱意がよく伝わり、具体的な取り組みや行動例も参考になりました。 自分の業務に置き換えて考えるヒントを得られました。」
・「DX推進の課題が自社の状況と似ており共感しました。 どうやって乗り越えたのかも知ることができ、自社でも活かせそうなポイントが多くありました。」
・「デジタルの民主化という考え方をあらためて理解できました。 体制や文化に合わせてどう進めるか考える良い機会になりました。」
※2デジタルの民主化とはDX内製化が経営課題となるなか、業務部門がDXによる課題解決と価値創出に主体的に取り組み、その改善と価値の増幅を自律的かつ継続的に主導する状態を指します。
デジタルの民主化について：https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/democratization/
■開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2952/121422/121422_web_1.png
ドリーム・アーツは、今後も“協創”を理念に掲げ、「現場力強化」「企業競争力向上」に役立つトータルソリューションを提供してまいります。
SmartDB(R)（スマートデービー）について https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/
SmartDB(R)は、大企業市場シェアNo.1（※3）の業務デジタル化クラウドです。 現場個別の業務から全社横断業務までノーコードで開発可能。 ワークフローとWebデータベースを中心に多彩な機能をもち、柔軟な外部システム連携、きめ細かな権限管理、高度なセキュリティ要件にも対応しています。 三菱UFJ銀行や大和ハウス工業、立命館大学など、大企業を中心にあらゆる業種業態のユーザーが利用中です。 サービス基盤としてマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。
※3テクノ・システム・リサーチ「2024年 SaaS型ワークフロー市場メーカーシェア調査」より
株式会社ドリーム・アーツについて https://www.dreamarts.co.jp/
「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。
主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」などのクラウドサービスを開発・提供しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ドリーム・アーツ
〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー29F
TEL：03-5475-2501 E-mail：pr@dreamarts.co.jp
関連リンク
プレスリリースへのリンク
https://www.dreamarts.co.jp/news/press-release/pr251030/
製品サイト
https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/