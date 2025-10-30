トラベルリテール市場規模、シェア分析、成長予測および主要メーカー（2035年）
KDマーケットインサイト社は、『トラベルリテール市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』というタイトルの市場調査報告書を発表いたしました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下すための参考資料となっています。本調査報告書では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そして彼らの市場参入（GTM）戦略の理解を行いました。
世界のトラベルリテール市場の2025年の市場規模は761億米ドル。2025年から2035年にかけて年平均成長率10.2%で拡大し、2035年末には1,705億米ドルを超える見込み。
トラベルリテール市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
トラベルリテール市場（免税店・旅行関連小売市場としても知られる）は、国際旅行の増加、可処分所得の上昇、そしてグローバル消費者の嗜好の変化により大きな拡大を遂げています。トラベルリテールは、空港免税店、クルーズ船内ブティック、国境ショップ、航空機内販売などの幅広い販売チャネルを含み、ラグジュアリー商品、化粧品、ファッション、菓子類、飲料、電子機器など多様な製品を提供しています。
近年では、パンデミックによる混乱から力強い回復を遂げています。国際観光の回復や国境再開により、航空旅行やクルーズ観光が再び活性化し、主要な旅行拠点での販売を押し上げています。さらに、小売業界はデジタルトランスフォーメーションによって変革が進んでおり、小売業者やブランドはオムニチャネル体験、モバイル事前注文プラットフォーム、非接触決済などを導入し、消費者の利便性を高めています。
プレミアム・限定商品の需要の高まりや、ミレニアル世代およびZ世代旅行者の増加が、トラベルリテール市場のイノベーションを後押ししています。空港はショッピング、ダイニング、体験型サービスを組み合わせたライフスタイル拠点へと進化し、高額消費者を惹きつけています。
市場規模とシェア
世界のトラベルリテール市場は数十億ドル規模の産業であり、国際旅行量の増加に伴い成長を続けています。アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東が市場収益を牽引し、日本、中国、韓国、UAE、フランス、シンガポールなどが高い旅客数とラグジュアリー需要によって主要市場となっています。
アジア太平洋地域は最も急成長している市場であり、海外旅行の増加、中間層の拡大、旅行者による免税ショッピングの人気上昇が要因です。空港が最大の収益源となり、クルーズラインや国境ショップがそれに続きます。
ラグジュアリーブランドや美容関連製品は依然として最も人気のあるカテゴリーであり、旅行者は免税ショッピングを限定商品や非課税品を購入できる機会と捉えています。また、空港や航空会社内でのデジタル小売プラットフォームの導入により、出発前・到着後の購入機会が拡大し、市場の裾野が広がっています。
成長要因
国際観光の拡大：世界的な旅行増加と航空旅客数の拡大が空港および観光地での小売機会を創出。
