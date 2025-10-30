2031年に市場規模11.62億米ドルへ--超音波溶接機市場、CAGR4.6%で堅調成長を維持
超音波溶接機とは、高周波の機械的運動によって発生する熱を利用し、熱可塑性プラスチックやその他の材料を接合または成形する装置である。この装置は、高周波の電気エネルギーを高周波の機械的運動に変換することで実現される。この機械的運動は、加えられた力と共に、プラスチックやその他の材料部品の接合面（接続部位）に摩擦熱を発生させ、材料が溶融して部品間に分子結合を形成するように作用する。
業界の発展特徴：多様化と技術革新が牽引する市場進化
超音波溶接機市場は、産業界の幅広い要求に対応する形で着実に進化している。特に環境規制の強化と持続可能な製造ニーズの高まりにより、従来の熱溶接や化学接着からの代替技術として採用が拡大している。自動車分野ではEVシフトに伴いバッテリーパックや軽量樹脂部品の接合ニーズが高まり、医療分野ではディスポーザブル製品の衛生的かつ高速な生産を可能にする装置としての価値が高まっている。また、デジタル制御技術やIoT連携機能の導入によって、溶接品質のリアルタイム監視や生産プロセスの最適化が実現されつつあり、市場は単なる機械装置から「スマート製造ソリューション」へと発展している。このような進展は、顧客の求める生産性向上や品質保証を満たすと同時に、競争優位性を決定づける重要要素となっている。
市場規模：堅調な成長を続けるグローバル市場
LP Informationの最新調査レポート「グローバル超音波溶接機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564388/ultrasonic-welder）によれば、グローバル超音波溶接機市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率4.6%で拡大し、2031年には11.62億米ドルに達すると見込まれている。この成長の背景には、自動車、医療、エレクトロニクスといった主要産業での需要増加がある。特にEVや再生可能エネルギー関連分野では軽量部材や新素材の使用が急増しており、超音波溶接の活用範囲は拡大を続けている。また、グローバルサプライチェーンの強靭化を目指す動きから、アジア太平洋地域を中心に新興国市場での導入が加速している点も注目に値する。今後も地域間での需要バランスが変化する中で、多様な用途と市場環境が堅実な成長基盤を形成するであろう。
図. 超音波溶接機世界総市場規模
図. 世界の超音波溶接機市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者：競争と集中のバランスを持つ市場構造
超音波溶接機市場は一部のリーディングカンパニーが強い存在感を示している。LP Informationの分析によれば、Branson （Emerson）、Herrmann、MS Ultrasonic、Telsonic、Crest Group、Schunk、Dukane、Ultrasonic Engineering Co.,Ltd、SONOTRONIC Nagel GmbH、Zhuhai Lingkeなどがグローバルの主要プレイヤーとして位置づけられている。2024年時点で世界のトップ5企業が売上ベースで約51.0%のシェアを占めており、市場は一定の集中度を保ちながらも、新興企業や地域特化型メーカーの参入によって競争環境が多様化している。大手は研究開発投資やグローバルなサービスネットワークを武器に競争力を維持しつつ、顧客の多様なニーズに応える製品ラインアップの拡充を進めている。これに対し、中小規模メーカーは特定分野に特化した技術力や柔軟なカスタマイズ対応で市場に存在感を示しており、今後は協業や提携を通じて新たな競争構造が形成される可能性が高い。
