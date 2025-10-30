SUPER A MARKET KYOTOで〈セシリー・バンセン〉POP UP STORE開催2025年10月31日（金）～11月9日（日）

株式会社 トゥモローランド

スーパー エー マーケット 京都〈セシリー・バンセン（CECILIE BAHNSEN）〉

京都で体感する〈CECILIE BAHNSEN〉の世界

今回のPOP UP STOREでは、2025年FALL/WINTERコレクションの最新作をバリエーション豊富にラインアップ。

クラフトマンシップとフェミニニティが共存する〈CECILIE BAHNSEN〉の世界を、ぜひこの機会にご体感ください。

the quiet poetry of change ― 変化を詩的に描くコレクション

今季のテーマは「the quiet poetry of change」

THE NORTH FACEとのコラボレーションに着想を得たグリーンやカーキなどのミリタリーカラーを、ブランドのシグネチャーでもあるフラワーディテールや繊細なテクスチャーと融合。アノラックパーカーやランニングベストなど、スポーティな要素を優美に昇華させた新しいスタイルが登場します。

開催概要

期間：2025年10月31日（金）～11月9日（日）

会場：SUPER A MARKET KYOTO(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003058)（京都高島屋S.C.［T8］2階）

住所：京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35

TEL：075-746-5149

営業時間：10:00 - 20:00