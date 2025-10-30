世界へ羽ばたけ！バンドリ！×羽田空港スペシャルコラボ開催決定！！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、11月7日（金）～12月7日（日）の期間、羽田空港第1・第2ターミナルにて「世界へ羽ばたけ！バンドリ！×羽田空港スペシャルコラボ」を開催します。

世界で活躍する「BanG Dream!（バンドリ！）」と羽田空港のスペシャルコラボが実現！今回のコラボビジュアルには、人気バンド「Roselia（ロゼリア）」が登場し、キャラクターがオリジナルのCA衣装を身にまとい、羽田空港を盛り上げます。

期間中は、対象店舗にて3,000円(税込)以上お買い上げいただいた方に、オリジナルノベルティをプレゼント。また、Roseliaのフォトスポットや、キャストによる羽田空港おすすめスポットのコラボナレーション、オリジナルCA衣装展示など、羽田空港でしか体験できない特別企画を多数ご用意しております。

ぜひこの機会に、羽田空港でのスペシャルコラボレーションをお楽しみください。

世界へ羽ばたけ！バンドリ！×羽田空港スペシャルコラボ：イベント詳細

〈オリジナルノベルティ企画〉

開催日時：11月7日（金）～12月7日（日）※引き換えは対象店舗運営時間に準じます。

羽田空港第1・第2ターミナルにある対象店舗で、1レシート3,000円以上（税込）お買い上げいただくと、オリジナルノベルティをプレゼントいたします！

※複数レシート、複数店舗のレシートの合算してのご利用はできません。

※交換枚数は、1レシートにつき10枚までとさせていただきます。

【注意事項】

・期間中、対象店舗でのみの配布となります。

・一度ノベルティ交換に利用したレシートは、2回目以降は交換できません。

・レシートを発行した店舗のみで引き換えが可能です。

・オリジナルノベルティはランダム配布とさせていただきます。絵柄などお選びできません。あらかじめご了承ください。

・オリジナルノベルティの交換、変更はできません。

・期間中の当日お買上レシートが対象となります。クレジットカード控えなどは対象外とさせていただきます。

・オークションに出品する等の転売行為は禁止いたします。

・オリジナルノベルティは無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

〈フォトスポット＆コラボナレーションスポット〉

開催日時：11月7日（金）～12月7日（日）※ターミナル開館時間に準じます。

開催場所：第1ターミナル・第2ターミナル各所

コラボ限定の書き下ろしビジュアルフォトスポット＆Roseliaキャストによる羽田空港の“おすすめスポット”を聞くことができるコラボナレーションスポットが登場します！

両ターミナルのいろいろな場所で展開予定ですので、Roseliaキャラクターとの記念写真や、おすすめスポット情報を聞いて羽田空港をお楽しみください！

〈衣装展示〉

開催日時：11月9日（日）～12月7日（日）

第1ターミナル 10:00-19:00、第2ターミナル ターミナル開館時間に準じます。

開催場所：第1ターミナル５階HANEDAHOUSE・第2ターミナル５階フライトデッキトーキョー

※第2ターミナルは11月30日（日）で終了

コラボ限定のオリジナルCA衣装が登場！

今回しか見ることができないオリジナル衣装。期間中にぜひお越しください！

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。

2025年10月からは新作ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

「Roselia(ロゼリア)」とは

アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」から生まれた第2のリアルバンド・Roselia（ロゼリア）。ダークでクールな世界観が特徴的なバンド。バンドメンバーは、Vo.相羽あいな（湊友希那役）、Gt.工藤晴香（氷川紗夜役）、Ba.中島由貴（今井リサ役）、Dr.櫻川めぐ（宇田川あこ役）、Key.志崎樺音（白金燐子役）

オリジナルノベルティ企画 対象店舗