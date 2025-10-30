元祖トマトラーメン三味(333) 大名総本店が11/1で10周年を迎えキャンペーンを展開！

株式会社三味

2015年11月1日に三味(333) 大名総本店を出店して2025年11月1日であっという間の10周年。そこで〈10周年皆様ありがとうキャンペーン〉を実施いたします。

元祖トマトラーメン 税込680円

2025年11月1日～2025年11月30日まで毎日三味(333) 大名総本店と三味(333) 博多駅東店で9:00～19:00まで元祖トマトラーメン・味噌辛麺・元祖豆乳ラーメンの3種類のラーメンを390円(税込)で提供いたします。

【キャンペーン名】

10周年皆様ありがとうキャンペーン

【対象店舗】

・元祖トマトラーメン 三味(333) 大名総本店

・元祖トマトラーメン 三味(333) 博多駅東店

上記、2店舗にて開催。

【キャンペーン内容】

・元祖トマトラーメン

・味噌辛麺

・元祖豆乳ラーメン

以上、３種類のラーメンが朝9:00～夜19:00まで、平日土日祝問わず１杯390円(税込)にてお召し上がり頂けます。

この機会に是非、三味(333) の野菜発想の健美ラーメンを召し上がってみてください。

上：元祖豆乳ラーメン、中：三味特製味噌辛麺、下：元祖トマトラーメン

【番組告知】

〈10周年皆様ありがとうキャンペーン〉の対象店舗である三味(333) 博多駅東店はTBS「坂上＆指原のつぶれない店」の「24時間繁盛店」2025年11月2日(日)19:00～放送にてご紹介いただけるのでぜひこちらもご視聴お願いします。

元祖トマトラーメン三味(333)博多駅東店((年中無休２４時間営業中))

→ https://youtu.be/KUPhAE7fRjs

▼大人気の24時間繁盛店は福岡で大行列の新名物!?「元祖トマトラーメン三味」が登場！１杯が３９０円!? 街中で見かける“つぶれそうなのにつぶれない店”はなぜつぶれないのか？ その謎を解き明かす“お金”バラエティ！ ■出演者 【ＭＣ】坂上忍、指原莉乃 【レギュラー】ヒロミ 【スタジオゲスト】 あんり（ぼる塾） 石原良純 カズレーザー（メイプル超合金） 河本太（ウエストランド） 長嶋一茂 松村沙友理 関水渚 【ロケゲスト】 青木マッチョ ACEes（浮所飛貴、佐藤龍我） ＝LOVE（大谷映美里、齋藤樹愛羅） #つぶれない店 #坂上忍 #指原莉乃 #TBS

■️放送概要

放送局： TBS

番組名： 坂上＆指原のつぶれない店

放送日時：2025年11月2日（日）午後7時～

MC：坂上忍、指原莉乃

番組URL： https://www.tbs.co.jp/tsuburenai-mise/

見逃し配信： https://tver.jp/series/srdcd1mgmh

開業１０周年を迎えた元祖トマトラーメン 三味(333) 大名総本店と創業者宮下将司と三味(333)のそうしくん

株式会社三味公式サイト：https://333sanmishopping.com/

公式 X：https://x.com/333sanmidaimyo?s=21&t=3z0yMxXHONuSSR4KQltQhA(https://x.com/333sanmidaimyo?s=21&t=3z0yMxXHONuSSR4KQltQhA)

創業10周年記念キャンペーン

対象店舗：

１.元祖トマトラーメン 三味(333) 大名総本店

2015年開業 年中無休24時間営業中

福岡市中央区大名1-11-27 イルモンド大名TWO 1F

TEL:092-739-3335

公式 GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/9kAmXqYWG8qSE1oU9?g_st=ic

公式 Instagram：https://www.instagram.com/333sanmidaimyo/

２.元祖トマトラーメン 三味(333) 博多駅東店

2021年開業 年中無休24時間営業中

福岡市博多区博多駅東2-9-6ソリューションビル1F

TEL:092-409-3133

公式 GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/6bLyMBRvdRoWNLfN8?g_st=il

公式 Instagram：https://instagram.com/333sanmihakataekihigashi?igshid=YmMyMTA2M2Y=