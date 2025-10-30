能登の文化・歴史を象徴する黒瓦を建材にアップサイクルし、地域の想いや記憶を未来に繋ぐ共同プロジェクト

左から、LIXIL常務役員 羽賀豊、永山祐子設計事務所代表 永山祐子氏、珠洲市長 泉谷満寿裕氏、CACL奥山純一氏

インタビューに答える鍛治さん（左）と谷地前さん（右）



ご自宅は全壊し、家族全員が同じ場所に住むことができず一時期は孫一家が金沢に移り住むなど、バラバラになった時期もありました。仮設住宅に当選したことで、再び家族が一緒に住むことができ、旧自宅の道向かいに新たな住居を建設。旧自宅の荷物を新居に運び出したのち、解体工事に入るのだといいます。旧自宅や蔵には黒瓦が使われており、こちらは3社共同プロジェクトに使われることが決まっています。取り組みについて、「品物を見せてもらった。少しでも利用してもらえるなら、お願いしたほうがいいと思った」と谷地前さん。「新しく自宅を建てるにあたり、黒瓦を使えないかと聞いたところ、『もう作っていない』と言われました。『ああ、そうなんだ。残念だな』と思いましたね」と振り返り、だからこそ、元の家で使われていた黒瓦を活かしてもらうことにしたそうです。新たな建材に生まれ変わらせる本取り組みは、珠洲らしさ、日本らしさを感じられる素晴らしい風景が失われる寂しさを少しでも照らす光となるでしょう。実際に建材として使われ始めるのは、これから。どのような広がりを見せていくことができるか、ぜひ見守っていただけるとうれしいです。