メズム東京、国内4軒の「オートグラフ コレクション ホテル」とともに、周遊型キャンペーン『オートグラフだるまジャーニー』宿泊プランを販売

日本ホテル株式会社

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル『メズム東京、オートグラフ コレクション』（東京都港区海岸 1-10-30／総支配人 生沼 久）は、マリオット・インターナショナルのプレミアムブランド「オートグラフ コレクション ホテル」の一員として、国内4ホテル（大阪ステーションホテル／ザ・プリンス 京都宝ヶ池／ザ・プリンス さくらタワー東京／TIAD（※五十音順））とともに、2026年1月1日（元日）～12月31日（木）の1年間、周遊型キャンペーン『オートグラフだるまジャーニー』を開催します。

本キャンペーンは、各ホテルの個性を"手のひらサイズ"に凝縮した限定コレクタブル「オートグラフだるま」を、対象の宿泊プランをご予約・ご宿泊いただいたお客様にプレゼントするものです。メズム東京では、ブランドカラーであるミッドナイトブルーに金の筆致を重ね、コンセプト「TOKYO WAVES」の躍動を表現したオリジナルだるまをご用意します。都市のエネルギーと意志を象徴するロゴを中心に、ゲストの五感に響く体験の余韻を感じていただけるデザインに仕上げました。「オートグラフだるま」は、旅の記録として並べて愉しめるスケール感でデザインされており、全5体を集めた方には、5体を収める特別ディスプレイケースを進呈します。今回開催する「オートグラフだるまジャーニー」は、オートグラフ コレクション ホテルが掲げる“唯一無二（Exactly Like Nothing Else）”の理念を、日本独自の縁起物である「だるま」で体現する試みです。旅先で出会う一体一体のだるまが、ゲストの記憶とリンクし、泊まって、集めて、語りたくなる体験を生み出します。ブランドの魅力と各ホテルの個性を、国内外のゲストの皆さまにより深く楽しんでいただける内容です。

本キャンペーンは、“オートグラフ コレクション”ブランドの認知拡大ならびに、各ホテルの“ザ・オートグラフ モーメント”（「オートグラフ コレクション」に加盟する各ホテルのユニークな体験を象徴する特別な瞬間）を通じた、独自価値の体験化・可視化、そして日本国内の周遊需要の喚起を目的としています。

『オートグラフだるまジャーニー』宿泊プラン

◆対象期間：

2026年1月1日（元日）-12月31日（木）

◆対象ホテル（五十音順）：

大阪ステーションホテル（大阪）／ザ・プリンス 京都宝ヶ池（京都）／ザ・プリンス さくらタワー東京（東京）／TIAD（名古屋）／メズム東京（東京）

◆参加方法：

各ホテルの「オートグラフだるまジャーニー」宿泊プランをご予約・ご宿泊いただくと、1滞在につき大人の人数分の『オートグラフだるま』をお受け取りいただけます。各ホテルのだるまを一体ずつ、計5種をコレクトいただくと、5体が入るディスプレイ用特別ケースを進呈いたします（数量限定）。

◆販売開始：

2025年10月31日（金）より順次（各ホテルの販売状況に準じます）。

◆目的：

“オートグラフ コレクション”ブランドの認知拡大ならびに、各ホテルの “ザ・オートグラフ モーメント”を通じた独自価値の体験化・可視化、ならびに日本国内の周遊需要の喚起。

◆注意事項：

だるま・特別ケースは数量限定です。各ホテルの販売期間・料金・対象客室・特典内容・予約方法・在庫状況は、決定次第、各公式サイトでご案内いたします。配布条件・在庫状況・引換方法等は各ホテルに準じます。オートグラフだるま（約5cm）のお渡し方法は各ホテルの運営に委ねられます。

◆コレクション体験：

旅の記録として並べて愉しめるスケール感でございます。5体を収める特別ケースはクラフト感の高い仕様を予定しており、詳細は決定次第各ホテルのホームページにてお知らせいたします。

◆サステナビリティへの配慮：

本だるまは古紙を配合した素材で成形し、必要な強度を確保しつつ環境負荷の低減に配慮しております。過剰包装を避け、長く大切にお持ちいただける品質を目指しています。紙資源の使用削減にも取り組んでおります。

各ホテルの『オートグラフだるま』特徴

●大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション

1874年開業の初代大阪駅の記憶を紡ぐ鉄道遺産を着想源に、西日本の主要駅で使用されていた改札鋏の抜き形をモチーフにしています。だるまにハラハラと舞い降りる模様が時の積み重ねを表し、色はホテルロゴカラーのゴールドと黒で、この地に力強く根付いていきたいという想いを込めています。

https://osakastation-hotel.jp/pages/daruma/

●ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション

建築家・村野藤吾の美意識を象徴する「BAR ASCOT」の鉄扉をモチーフに、時を超えて息づくホテルの精神を表現しました。着物の帯を思わせる和の意匠を融合し、京都の土地の文化と上質さの調和をデザインに込めています。このだるまが、ホテルを訪れるきっかけや、心に残る対話の糸口となれば幸いです。

https://www.princehotels.co.jp/kyoto/informations/darumajourney

●ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション

日本庭園に呼応する淡い桜色と花模様で、四季を通じた再生の感覚を表します。象徴である歴史的なベルタワーの体験を想起させ、静謐と気づきを促します。四季の桜をテーマに、凛とした和のしつらえを感じさせ、季節と調和する落ち着き有る空間で、都心にいながら和の情緒を感じる滞在をお楽しみいただけます。

https://www.princehotels.co.jp/sakuratower/informations/autograph_daruma

●TIAD、オートグラフ コレクション

TIADのある名古屋・矢場町の地名の由来、尾張徳川家の矢場跡にちなんだ矢羽根のモチーフは、筆で描かれた一線一線が矢羽根の放つ躍動感を表し、名古屋の歴史と文化を伝えます。ホテルステイでは“緑の回廊”をテーマに、ジム/プールやアート鑑賞など、アートとウェルネスが交わる時間を体感いただけます。

https://hotel-tiad.com/news/1008/

●メズム東京、オートグラフ コレクション

ミッドナイトブルーに金の筆致を重ねた意匠で、ブランドコンセプト「TOKYO WAVES」のリズムとコントラストを体現します。波を想起させる金の模様と中央の「TOKYO WAVES」レタリングは、都市の躍動と志、そして推進力を象徴しています。

https://www.mesm.jp/news/AutographDARUMA.html

【メズム東京、オートグラフ コレクションについて】

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全265室のラグジュアリーなホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba （ウォーターズ竹芝）」に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else（唯一無二）」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。また、メズム東京は、2024年、国内観光施設を対象としたグローバルなサステナブルエコ認証サクラクオリティ An ESG Practice（通称「サクラクオリティグリーン」）において4御⾐⻩ザクラの認定を取得しております。

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、50以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る 330軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。一つひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else（唯一無二）」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細については www.autographhotels.com/(https://autograph-hotels.marriott.com/) をご覧ください。また、Instagram、X、Facebook のソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElse で最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/loyalty.mi)をご覧ください。