【リンクソシュール】投資家向け告知サービス「アイロス（iross）」の提供を開始

株式会社リンクソシュール

株式会社リンクソシュール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：白藤大仁、以下「当社」）は、ジャパンストラテジックファイナンス株式会社が運営する投資家向け告知サービス「アイロス（iross）」のサービス提供を開始したことをお知らせいたします。

■サービス開始の背景

近年、投資家との対話が企業価値向上の起点として注目される中、決算説明会をはじめとしたIRイベントは、経営メッセージの発信機会として重要性を増しています。

■「アイロス（iross）」およびIRイベント支援の特徴と強み

「アイロス（iross）」は、3,000名を超える機関投資家・アナリストを中心とした母集団に、決算説明会や個別説明会などの開催情報を一斉に告知できるサービスです。約300社以上の上場企業が導入しており、投資家層の拡大と参加率の向上に寄与してきました。

１. 豊富かつ精度の高いデータベースにおける最適な告知の実現 当社が保有する投資家データベース（機関投資家・アナリスト等3,000名超）から、業種・規模・市場区分に応じて最適な対象を抽出し、一斉告知が可能です。また、定期的な登録データのメンテナンスの実施により、告知情報メール到達率99.4%※を実現しています。

２. 申し込み状況をリアルタイムで可視化・1on1の受付も可能

説明会への参加申込状況をリアルタイムで把握。新規参加者は自動的に企業の投資家リストへ追加されます。決算説明会後の個別ミーティング（1on1）の受付も可能にしており、投資家との継続的な関係構築を支援します。

３. 20年に渡るIRイベント支援実績とワンストップ支援

豊富な実績に基づき、告知から当日の実施、ライブ配信、さらにオンデマンド配信まで、フェアディスクローズの観点に基づいた対応をワンストップで提供。IRイベントにおいて最も重要な「対話」に専念いただけるよう、全工程を通じてサポートしています。

※2024年11月時点調査

アイロスに関する詳細の資料やご相談についてはこちら(https://www.link-ss.co.jp/inquiry/)よりお申込みください。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74275/table/59_1_e7a246dbdd615be0101a55aad5cad3d6.jpg?v=202510300627 ]

今後も当社は、企業と投資家のより良い対話を支え、企業のPER向上を支援してまいります。

■会社概要

・ 代表取締役社長：白藤 大仁

・本社： 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 15階

・事業内容： IR領域を基軸に、企業のコーポレートブランディング構築をワンストップで支援

・URL： https://www.link-ss.co.jp/(https://www.link-ss.co.jp/)