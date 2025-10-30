最先端の研究開発がされた新美容成分「クロレラ・レチノール」を配合した「エイジソリューションクリーム」を11/1（土）に発売。

株式会社ＡＭＲＩＴＡＲＡ

株式会社AMRITARA（アムリターラ代表／勝田小百合）は、ナチュラルオーガニックな原料に厳密にこだわり、最先端の研究開発がされた次世代型バイオレチノール「クロレラ・レチノール」と、自社オリジナル和漢コンプレックスエキスを配合した、「エイジソリューションクリーム」を発売します。エイジングケア*をより革新的なものにした、美容クリームです。

■天然のレチノール類似成分「クロレラ・レチノール」とは？

クロレラ・レチノールは、クロレラに含まれるキサントフィル（カロテノイドの一種）から抽出した「アポカロテノイド」を核にしたバイオレチノイドです。アポカロテノイドは従来のレチノールと化学式が類似しているため、レチノール同様にエイジングケア*効果が期待できると言われています。

*年齢に応じた潤い・ハリ・ツヤを与えるお手入れ

・レチノイン酸の受容体に着目

レチノールは、体内でレチナールを経て最終的にレチノイン酸に変化します。レチノイン酸は、肌の受容体に結合することによって効果を発揮するのですが、アムリターラでは、その「受容体」に着目。レチノイン酸受容体は、主に表皮に存在するRARα・RARγと真皮にあるRARβの3種類があります。クロレラ・レチノールは真皮にある「RARβ」のみに結合してレチノール様作用を発揮します。

・独自のデリバリーシステムで肌に浸透*

クロレラ・レチノール（アポカロテノイド）はクロレラ由来のマリンポリマーとリポソームが結合したカプセルに包み込まれています。この独自のカプセルにより、バリア機能を壊さずに角質層の奥深くまでクロレラ・レチノールを浸透させることが可能になりました。*角質層まで

・美しいターコイズブルーが広がる島のクロレラ

クロレラ・レチノールに使用するクロレラは、スペイン・バレアレス諸島の最南端にある「フォルメンテラ島」で採取され、フォトバイオリアクター内で培養されたものを使用しています。

フォルメンテラ島は、ターコイズブルーの入り江が美しく、地中海特有の強い陽射しが降り注ぐ島で、過去にはボブ・ディランやピンク・フロイドも魅了されたと言われています。

■その他の特徴

・くすみ肌*に輝きを。独自の和漢コンプレックス成分

年齢を重ねることでより気になってくる肌のくすみ*。くすみが発生するメカニズムに着目し、選んだのは、古くから日本の暮らしに根付き利用されてきた和ハーブの力です。九州の自社農園で育てたニガヨモギをはじめ、ドクダミや柿の葉など、健康茶としても名高い8種類の和ハーブを配合。くすみ*が気になる肌にうるおいを与えて、艶やかで健やかな肌に整えます。*乾燥による

・「天然ヒト型セラミド」配合。守ってうるおうセラミドケア

遺伝子組み換えでない大豆由来の醤油粕から抽出した天然ヒト型セラミドを配合。ヒト型セラミドは肌と親和性が高く、保湿力にすぐれています。セラミドは、肌のバリアを形成する重要な成分であり、水分を抱え込んでうるおいを保つ働きがあります。一方で、年齢とともに減少していくため毎日のスキンケアで補うことが大切です。

・乾燥小ジワを目立たなくする*1

エイジングケア*2向きのスキンケアが充実しているアムリターラの中でも特に高い保湿力にこだわって開発。「化粧品機能評価法ガイドライン」に基づく評価試験を第三者機関で行い、「乾燥による小ジワを目立たなくする」効果を確認しています。

*1 効能評価試験済 *2年齢に応じた潤い・ハリ・ツヤを与えるお手入れ

・敏感肌*の方にも

敏感肌対象パッチテスト済み、および、スティンギングテスト済みで、肌が敏感な方にもお使いいただけます。

*すべての方に皮膚刺激、肌トラブルが起こらないというわけではありません。

［成分へのこだわり］

アムリターラは美しい肌のために、本当に必要なスキンケアは何なのかを、徹底的に追及し

肌に必要なものと、そうでないものを自主基準で吟味しています。

○これらの成分は全て不使用です

×合成界面活性剤 ×合成防腐剤 ×合成香料 ×合成着色料 ×シリコーンオイル

×鉱物油 ×石油由来成分

2025年11月1日（土） 発売

エイジ ソリューション クリーム

[内容量／価格] 30g／12,980円（税込）

アムリターラWEBショップ(https://www.amritara.com/)

アムリターラ直営店（ 表参道店・阪神梅田本店）(https://www.amritara.com/tenpo/)

Cosme Kitchen、Biople（一部店舗）などでも。

同日発売【数量限定コフレ】

エイジソリューション ウィッシュ キット(https://www.amritara.com/f/winterkit2025?bigtop#kit1)

[ キット内容 ]

・エイジソリューションクリーム 30g（本製品）

・ホワイトバーチモイストウォーター トライアルサイズ 15mL

・アクティブリペアタイムレスセラム トライアルサイズ 3mL

・[コフレ限定] キャットタロット エシカルポーチ with Kazuko Hayasaka

[Brand Story]

アムリターラは、2008年に誕生した国産オーガニックブランドです。

「いらないものは、いれない」「世の中にないものを生み出す」ことを信念に、自然の叡智が凝縮した化粧品や食品、サプリメントで、体の中からも外からも 真の健康美をもたらす商品開発を行っています。