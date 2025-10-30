【群馬・栃木】大好評！焼肉屋で蟹三昧！「萬家」蟹食メニュー

株式会社 いっちょう昨年も好評！「焼肉萬家」で「蟹」を堪能！

昨年も好評を博した「焼肉萬家」で、海の幸「蟹」を堪能する機会が訪れます。

「海なし県」の群馬・栃木に店舗を構える「萬家」では、地域のお客様の熱望に応え、

海鮮の王様「蟹」を存分に楽しむことができる「蟹食べ放題」を

2025年11月5日（水）から12月19日（金）まで開催します。

「蟹フェア」を同時開催！

厳選した「トゲズワイガニ」の美味しさを味わえるボイル蟹から

生ズワイガニの身と味噌をふんだんに使用した「かに味噌甲羅焼き・極み」と

蟹を堪能していただけるメニューをご用意

2025年11月5日（水）より2026年1月中旬まで開催

「牛タン」を極めたグランドメニューリニューアル！※写真はイメージです

10月16日よりグランドメニューをリニューアル

今回のおすすめは「萬家生牛タン」

鮮度にこだわり生で仕入れ

店内で丁寧に手切りで提供しております

牛タン本来の旨味・食感をお楽しみいただけるメニューです

まずはこれ！ 【萬家 生牛タン】 1,390円（税込1,529円）希少なタン元のみ使用！ 【極み牛タン】699円（税込768円）レモンと一緒にそのまま焼いてさっぱりと 【 檸檬生牛タン】 1,490円（税込1,639円）最強のサイドメニューとなるか？！焼肉と一緒に食べる「やみつきキャベツ」

そのまま食べても焼いたお肉に巻いてもOK

お値段もお手頃！山盛りでモリモリ食べたい「やみつき」になる萬家の新しい名物です

やみつきキャベツ 199円（税込218円）

いっちょう姉妹店 「焼肉 萬家」について

萬家は「焼肉×寿司」という新しいスタイルの焼肉店を目指しており

群馬県、栃木県に5店舗展開しています。

厳選した黒毛和牛を中心に上質なお肉をお手頃価格で提供。

店内で1枚1枚丁寧に手切りをしており鮮度・肉の品質をより堪能できます。

焼肉以外にも姉妹店である和食レストラン「いっちょう」と同品質の寿司・海鮮丼メニューをご用意

居心地の良い個室、駐車場・宴会場も完備でファミリー・お仲間同士などどんなシーンでもお楽しみいただけます

これからも、「萬家」はお客様に満足していただける商品やサービスに努めてまいります

詳しいメニューはこちら https://yakiniku-yorozuya.com/menu/

販売概要

◆販売開始日 2025年 11月5日（水）

◆販売店舗 「焼肉 萬家」全店

◆販売時間 各店の営業時間

◆店舗情報 https://yakiniku-yorozuya.com/

会社概要

和食レストランの「いっちょう」と焼肉「萬家」の２つのブランドを、北関東中心に展開。

栃木県にある五十部（よべ）店を皮切りに現在は47店舗まで増え、お子様からファミリー、ご年配の方まで幅広いお客様にご来店いただいております。

会社名：株式会社いっちょう

所在地：群馬県太田市清原町319-3

代表者：日野大平

設立：2003年11月11日