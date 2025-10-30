【群馬・栃木】大好評！焼肉屋で蟹三昧！「萬家」蟹食メニュー

株式会社　いっちょう


昨年も好評！「焼肉萬家」で「蟹」を堪能！

昨年も好評を博した「焼肉萬家」で、海の幸「蟹」を堪能する機会が訪れます。


「海なし県」の群馬・栃木に店舗を構える「萬家」では、地域のお客様の熱望に応え、


海鮮の王様「蟹」を存分に楽しむことができる「蟹食べ放題」を


2025年11月5日（水）から12月19日（金）まで開催します。




「蟹フェア」を同時開催！

厳選した「トゲズワイガニ」の美味しさを味わえるボイル蟹から


生ズワイガニの身と味噌をふんだんに使用した「かに味噌甲羅焼き・極み」と


蟹を堪能していただけるメニューをご用意


2025年11月5日（水）より2026年1月中旬まで開催



「牛タン」を極めたグランドメニューリニューアル！

※写真はイメージです

10月16日よりグランドメニューをリニューアル


今回のおすすめは「萬家生牛タン」


鮮度にこだわり生で仕入れ


店内で丁寧に手切りで提供しております


牛タン本来の旨味・食感をお楽しみいただけるメニューです






まずはこれ！　【萬家 生牛タン】　1,390円（税込1,529円）


希少なタン元のみ使用！　　　　　　　　　　　　　　　【極み牛タン】699円（税込768円）

レモンと一緒にそのまま焼いてさっぱりと　　　　　　　【　檸檬生牛タン】　1,490円（税込1,639円）

最強のサイドメニューとなるか？！焼肉と一緒に食べる「やみつきキャベツ」

そのまま食べても焼いたお肉に巻いてもOK


お値段もお手頃！山盛りでモリモリ食べたい「やみつき」になる萬家の新しい名物です




やみつきキャベツ　199円（税込218円）


いっちょう姉妹店　 「焼肉　萬家」について






萬家は「焼肉×寿司」という新しいスタイルの焼肉店を目指しており


群馬県、栃木県に5店舗展開しています。


厳選した黒毛和牛を中心に上質なお肉をお手頃価格で提供。


店内で1枚1枚丁寧に手切りをしており鮮度・肉の品質をより堪能できます。


焼肉以外にも姉妹店である和食レストラン「いっちょう」と同品質の寿司・海鮮丼メニューをご用意


居心地の良い個室、駐車場・宴会場も完備でファミリー・お仲間同士などどんなシーンでもお楽しみいただけます


これからも、「萬家」はお客様に満足していただける商品やサービスに努めてまいります




詳しいメニューはこちら　　https://yakiniku-yorozuya.com/menu/


販売概要


◆販売開始日　2025年　11月5日（水）


◆販売店舗　「焼肉 萬家」全店


◆販売時間　各店の営業時間


◆店舗情報　https://yakiniku-yorozuya.com/


会社概要


和食レストランの「いっちょう」と焼肉「萬家」の２つのブランドを、北関東中心に展開。


栃木県にある五十部（よべ）店を皮切りに現在は47店舗まで増え、お子様からファミリー、ご年配の方まで幅広いお客様にご来店いただいております。




会社名：株式会社いっちょう


所在地：群馬県太田市清原町319-3


代表者：日野大平


設立：2003年11月11日