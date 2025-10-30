【吉野町市民プラザ】「落語会de職業体験」参加者募集

写真拡大 (全3枚)

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

吉野町市民プラザでは、11月24日（月・振休）「吉野町市民プラザ若手落語会　桂鷹治・春風亭かけ橋」(https://yoshinoplaza.jp/1846)の開催にあたり、中学生・高校生の方を対象とした職業体験を開催します。


落語会の補助業務（ホールスタッフの仕事）と前座の仕事（座布団とめくりを返す仕事）を両方体験できる、「落語会de職業体験」の参加者を募集します。落語会の見学も予定しています。


ホールや前座の仕事に興味がある方はもちろん、落語が初めての方も、将来を考える良い機会になりますので、ぜひご参加ください。





◆募集概要


[タイトル]　吉野町市民プラザ　落語会de職業体験


[日時] 　2025年11月24日（月・振休）12:15～16:30


[場所] 　吉野町市民プラザ4階ホール


[対象公演] 　吉野町市民プラザ若手落語会 吉野町に江戸の風を「桂鷹治・春風亭かけ橋二人会」


[対象・人数] 　中学生～高校生 3名　＊先着順　


[参加費] 　無料 　


[服装] 　制服または黒/紺の上下、白のシャツ/ブラウス


[申込み]　 WEBフォームからお申込みください。


[締切] 　2025年11月20日（木）＊定員に達し次第締め切ります。


[内容]


１.落語会の補助業務（ホールスタッフの仕事）


　準備、お客様へのパンフレット配布、アンケートの回収、後片付け等


２.前座の仕事　法被着用（貸出あり）


　幕間に、座布団とめくり（出演者の名前を書いた紙）を返す仕事


＊前座とは、寄席の番組（プログラム）で一番前に高座へ座るので『前座』といわれます。


　前座の仕事は、前座見習いの仕事のうえに、楽屋での仕事があります。


（落語芸術協会ホームページより）


※今回は、前座の仕事の一部（座布団とめくりを返す）を体験していただきます。


[主催] 　横浜市吉野町市民プラザ（指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ）


[協力]　公益社団法人落語芸術協会




募集チラシ


https://prtimes.jp/a/?f=d14302-1412-6b677dfd0455bac7144707a38f558d39.pdf

◆落語会公演概要


[公演名]　吉野町市民プラザ若手落語会　「桂鷹治・春風亭かけ橋二人会」


[日時]　令和7年11月24日（月・振休）　13:30開場　14:00開演


[会場]　横浜市吉野町市民プラザ　4階ホール


[出演者]　桂鷹治、春風亭かけ橋


[内容]　落語（各出演者二席）、トークショー


[料金]


　　　全席自由　一般 1,000円、小中高校生　600円、ペア券（2枚1組）1,800円


　　　＊ペア券は吉野町市民プラザのみで販売します。


　　　＊未就学児の入場はご遠慮ください。


[販売]


　　　吉野町市民プラザ 　来館（9時～21時 ※休館日を除く）またはWebフォームから予約


　　　岩間市民プラザ 　　 　　　　　 来館のみ（9時～21時 ※休館日を除く）


　　　関内ホールチケットカウンター 　来館のみ（9時～20時 ※休館日を除く）


　　　カンフェティチケットセンター 　電話予約　電話 050-3092-0051 （平日10時～17時）


　　　カンフェティ Web予約（要会員登録）https://www.confetti-web.com/events/10504


[主催]　横浜市吉野町市民プラザ（指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ）




◆問い合わせ　


横浜市吉野町市民プラザ


〒232-0014横浜市南区吉野町5-26　電話045-243-9261　E-mail yoshino_info@yoshinoplaza.jp


https://yoshinoplaza.jp/


指定管理者　吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）



横浜市吉野町市民プラザ


横浜市南区にある、ホール、ギャラリー、会議室、３つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。




吉野町市民プラザロゴ


吉野著市民プラザ外観