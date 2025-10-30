【吉野町市民プラザ】「落語会de職業体験」参加者募集

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

吉野町市民プラザでは、11月24日（月・振休）「吉野町市民プラザ若手落語会 桂鷹治・春風亭かけ橋」(https://yoshinoplaza.jp/1846)の開催にあたり、中学生・高校生の方を対象とした職業体験を開催します。

落語会の補助業務（ホールスタッフの仕事）と前座の仕事（座布団とめくりを返す仕事）を両方体験できる、「落語会de職業体験」の参加者を募集します。落語会の見学も予定しています。

ホールや前座の仕事に興味がある方はもちろん、落語が初めての方も、将来を考える良い機会になりますので、ぜひご参加ください。

◆募集概要

[タイトル] 吉野町市民プラザ 落語会de職業体験

[日時] 2025年11月24日（月・振休）12:15～16:30

[場所] 吉野町市民プラザ4階ホール

[対象公演] 吉野町市民プラザ若手落語会 吉野町に江戸の風を「桂鷹治・春風亭かけ橋二人会」

[対象・人数] 中学生～高校生 3名 ＊先着順

[参加費] 無料

[服装] 制服または黒/紺の上下、白のシャツ/ブラウス

[申込み] WEBフォームからお申込みください。

[締切] 2025年11月20日（木）＊定員に達し次第締め切ります。

[内容]

１.落語会の補助業務（ホールスタッフの仕事）

準備、お客様へのパンフレット配布、アンケートの回収、後片付け等

２.前座の仕事 法被着用（貸出あり）

幕間に、座布団とめくり（出演者の名前を書いた紙）を返す仕事

＊前座とは、寄席の番組（プログラム）で一番前に高座へ座るので『前座』といわれます。

前座の仕事は、前座見習いの仕事のうえに、楽屋での仕事があります。

（落語芸術協会ホームページより）

※今回は、前座の仕事の一部（座布団とめくりを返す）を体験していただきます。

[主催] 横浜市吉野町市民プラザ（指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ）

[協力] 公益社団法人落語芸術協会

募集チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d14302-1412-6b677dfd0455bac7144707a38f558d39.pdf

◆落語会公演概要

[公演名] 吉野町市民プラザ若手落語会 「桂鷹治・春風亭かけ橋二人会」

[日時] 令和7年11月24日（月・振休） 13:30開場 14:00開演

[会場] 横浜市吉野町市民プラザ 4階ホール

[出演者] 桂鷹治、春風亭かけ橋

[内容] 落語（各出演者二席）、トークショー

[料金]

全席自由 一般 1,000円、小中高校生 600円、ペア券（2枚1組）1,800円

＊ペア券は吉野町市民プラザのみで販売します。

＊未就学児の入場はご遠慮ください。

[販売]

吉野町市民プラザ 来館（9時～21時 ※休館日を除く）またはWebフォームから予約

岩間市民プラザ 来館のみ（9時～21時 ※休館日を除く）

関内ホールチケットカウンター 来館のみ（9時～20時 ※休館日を除く）

カンフェティチケットセンター 電話予約 電話 050-3092-0051 （平日10時～17時）

カンフェティ Web予約（要会員登録）https://www.confetti-web.com/events/10504

[主催] 横浜市吉野町市民プラザ（指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ）

◆問い合わせ

横浜市吉野町市民プラザ

〒232-0014横浜市南区吉野町5-26 電話045-243-9261 E-mail yoshino_info@yoshinoplaza.jp

https://yoshinoplaza.jp/

指定管理者 吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）

横浜市吉野町市民プラザ

横浜市南区にある、ホール、ギャラリー、会議室、３つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。

吉野町市民プラザロゴ吉野著市民プラザ外観