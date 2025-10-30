熊本県内　2棟目　アパホテル〈熊本駅前〉 本日起工式開催

アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして全国最大の1,019ホテル・139,937室(建築・設計中・海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパグループ(本社：東京都港区赤坂3丁目2‐3 CEO：元谷 一志)は、アパホテル〈熊本駅前〉（熊本県熊本市西区春日1-798-1他（地番））の起工式を執り行った。

起工式において、アパマンション株式会社 代表取締役 元谷 拓は、「本日、アパホテル〈熊本駅前〉の起工式を執り行うことができ大変嬉しく思う。現在熊本エリアにおいては、2009年に買収したアパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉が運営中であり、今回初の新規開発ホテルとなり、熊本市内3棟目の開発用地も取得済である。熊本市の人口は約74万人あり、くまモンや熊本城、食文化も豊富でTSMCの開発も控えており、まだまだホテルを増やしていけるポテンシャルを持つ地域であると考えている。昨日は広島でのダブル起工式を開催しており、インバウンドや旅行客などの受け皿となるホテル開発を進めている。本プロジェクトに係る全員が、チームアパとしての誇りを持って取り組み、無事故・無災害で竣工を迎えてほしい。また地元の活性化の起爆剤となり、既存のアパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉と共に愛されるホテルとなることを期待している。」と述べた。

アパホテル〈熊本駅前〉は、熊本県内においては初の新築ホテルとなる。本ホテルは、九州新幹線・JR各線「熊本駅」より徒歩4分と交通アクセスが至便な駅前に位置し、ビジネスやレジャー需要に適した立地となっている。構造・規模は鉄骨造・地上14階建、全147室、レストランを併設する。設計は株式会社日企設計、施工はライフデザイン・カバヤ株式会社、デザイン監修は株式会社辻本デザイン事務所が担当し、2027年8月の開業を予定している。

現在、熊本県内ではアパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉（全118室・2009年4月28日開業）を運営中で売り上げも好調であり、半導体関連企業が集積していることから交通網も整備され更なる経済発展が見込まれ、また自然景観が豊富で観光スポットとしての魅力も高く、2棟目の計画を進めることとなった。本案件のほか、アパホテル〈熊本下通東〉（全263室）も計画中であり 全3ホテル・総客室数528室 となる。今後も全国的に需要が見込めるエリアにおいては、ホテル運営・人員効率の向上を踏まえたドミナント戦略を積極的に行いながら、アパホテルネットワークの拡充を強化していく。

【熊本市内のアパホテル（計画含む）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/789_1_0fe17786e7e3efe1a7373da0d46f9960.jpg?v=202510300557 ]

アパホテル〈熊本駅前〉の主な特徴は以下の通りであるが、オープン時にイノベーションポイントを発表する。

【客室標準仕様】

１. 50型以上大型液晶テレビ ※デラックスツインルームは65型

２. 照明スイッチ類(一括消灯「おやすみスイッチ(GOOD NIGHTスイッチ)」)、空調リモコン、コンセント、USBポート、HDMI端子を集約した枕元集中コントローラー

３. ホテルの館内案内などをテレビ画面に集約表示した5言語対応の『アパデジタルインフォメーション(ADI)』

・チェックイン機でパスポートを読み込むことで国籍を自動判別し、表示を対象言語に自動切り替え機能を搭載

・ホテルの館内案内をテレビ画面集約表示（日本語・英語・繁体字・簡体字・韓国語に対応）

・全客室、ＹｏｕＴｕｂｅなどの動画配信サービスを2タッチでスマホからテレビの大画面に映すことができる「キャスト機能」導入

・テレビリモコンでチェックアウト時間の延長手続ができるセルフ延長機能 等

４. アパルームシアター(VOD)の無料サービス

５. BBCワールドニュース無料放映、主音声英語化

６. 空気中の花粉やカビ菌、ウイルスなどを抑制する効果のあるパナソニック「ナノイーX」よりもさらに効果の高い「高濃度ナノイーＸ」を搭載した新型エアコンを設置

７. 通信速度、接続の安定性、セキュリティ面に優れた次世代Wi-Fi規格「Wi-Fi6」無料接続可能

８. 従来のオリジナルベッド「Cloud fit（クラウドフィット）」の快眠性を維持しながら、ベッド下収納スペースの確保やベッドメイクのしやすさなど、多角的な機能面を向上させた「Cloud fit Grand（クラウドフィット グラン）」を採用

９. 再生羽毛を使用し環境に配慮しながらも、従来よりもふんわりと厚みのある寝具の西川社製の羽毛布団

１０. 仕様の異なる2種類のオリジナル枕（「Pride Fit（プライドフィット）」、「Adjust Fit（アジャストフィット）」）

１１. ウルトラファインバブルシャワーヘッド「Bollina Wide Plus（ボリーナワイドプラス）」を導入

１２. 通常の浴槽より約20％節水可能かつ、ゆったり入浴できるオリジナルユニットバスを採用（自社開発した節水タイプの卵型浴槽、サーモスタット付定量止水栓）

１３. 世界のプラグに対応するユニバーサルコンセント、USB type-A,Cに対応した充電ポート

１４. バイオマス原料や再生プラスチックを用いた環境へ配慮した客室アメニティ（歯ブラシ・ひげ剃り・ヘアブラシ・シャワーキャップ）

１５. 隣り合うシングルルーム同士を必要に応じて繋げて利用できるS-S コネクトツインルーム(シングル-シングルコネクトツインルーム

１６. 全525種類のピクトグラムを使用した館内サイン・案内

(ISO規格、JIS規格のピクトグラムとアパホテルが独自開発したオリジナルピクトグラムを使用)

【フロント標準仕様】

１. 全予約経路対応、8種類のスマホ決済にも対応するチェックイン機※1を導入

２. 待たず並ばずにチェックインを完了できる非接触アプリチェックイン専用機※1（アパ直アプリ限定・オンライン決済済）を導入

３. ルームカードキーを投函するとリアルタイムで自動的にチェックアウト処理が行われるエクスプレスチェックアウトポスト※1を設置

４. 全国のアパホテルネットワークのメディアとして、デジタルサイネージをお客様の目線を考慮した場所に設置し、アパホテルの最新情報やキャンペーン情報、広告動画などを放映している

※1業界初（自社調べ）

【DX(デジタルトランスフォーメーション) “アパトリプルワンシステム”】

〈1〉ワンステップ予約 ・・・アプリでいつものお気に入りホテルを1ステップ予約

〈2〉１秒チェックイン ・・・アプリチェックインしていると並ばず、待たずにチェックイン (フロント標準仕様２.)

〈3〉１秒チェックアウト ・・・チェックアウトはカードキーをポストに投函するだけ (フロント標準仕様３.)

アパホテル〈熊本駅前〉 外観パース

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,019ホテル・139,937室（建築・設計中・海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5（頂上戦略）」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。

※建築・設計中含む

