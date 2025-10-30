バイノーラルマイク WHISMR『シリコンゴム仕様フェイスマスク』試作品を初公開！

WHISMR合同会社WHISMRヘッドフォン祭2025秋

立体音響オーディオブランド 〈WHISMR（ウイスマー）〉 を展開する WHISMR合同会社（代表：山田裕司） は、2025年11月1日（土）に開催される 「秋のヘッドフォン祭2025」（主催：フジヤエービック）に出展いたします。

会場では、現在一般販売中の バイノーラル・ASMRマイク「WHISMR W-BM1」 に加え、音像定位を改善する新オプション『フェイスマスク（シリコンゴム仕様）』の試作品を初公開いたします。立体音響表現を追求する制作者やASMRクリエイター必見の展示です。。

出展情報

展示会名：秋のヘッドフォン祭2025

開催日時：2025年11月1日(土) 1１:０0～1８:30

入場料：無料

開催場所：

会場：ステーションコンファレンス東京５・6階

所在地：（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー）

公式サイト：秋のヘッドフォン祭 2025｜新品・中古通販フジヤエービック(https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2025at/?srsltid=AfmBOoq25ejHyEGR0-L2SHMfbzzLMnOyTFdV2tQ8j_O2JWquRtvLgHVQ)

ブース名：WHISMR

ブースNo.：６０２A-D ３.

WHISMR『フェイスマスク（仮称）』（参考出品）について

『フェイスマスク（仮称）』は、頭部構造を持たないバイノーラルマイクにおける正面方向の音像の不明瞭さを改善するために開発された、WHISMR独自の新オプションです。

より自然な音の伝搬特性を再現する事でリアルで立体的な録音体験を実現します。W-BM1に簡単に脱着できる設計で、すでにW-BM1をお使いの方でも、後からクオリティアップが可能です。

また、ASMR収録や音響研究など、シリコンゴム素材を採用することで制作者のアイデア次第で多様な応用が可能。新しい表現の可能性を広げるプロトタイプとして展示いたします。

仕様（暫定）

フェイスマスク 正面フェイスマスク 横フェイスマスク 斜め前[表: https://prtimes.jp/data/corp/146685/table/12_1_4946acc660e5dcd0adfcb86c11ceacc7.jpg?v=202510301157 ]

（参考）フェイスマスクの効果

フェイスマスクの効果

正面方向の音源から、人の耳への音の伝わり方は、音源から両耳に直接伝わる経路（直接音）の他に、顔の表面に当たり、回折して両方の耳に伝わる経路（回折音）などがあります。一般的に頭を持たない、バイノーラルマイクロフォンでは、この正面方向からの音がほとんど回折する事なく通り抜けてしまい、いわゆる”中抜け現象”と呼ばれる聴こえ方の原因になる事があります。シリコンゴム仕様のフェイスマスクは、この中抜け現象を改善し、正面方向からの音像の質を改善する効果があります。

WHISMR『W-BM1』について

WHISMR『W-BM1』は小型、軽量で携帯性が特徴のバイノーラルマイクです。追加でオーディオインターフェースやバッテリーなどを準備する必要がなく、スマートフォンだけで没入感あるバイノーラルサウンドを録音、録画する事が可能となります。だれでも簡単にASMR、バイノーラル録音を開始する事ができ、制作現場のフィールドレコーディングから入門層まで幅広いユーザーにお使い頂けます。

バスパワーで動作するオーディオインターフェースを内蔵し、更にはデジタルフィルタによるバイノーラル周波数特性の補正フィルタも備え、柔らかいシリコン耳を活用したASMRから没入感ある立体音響録音まで幅広い用途に対応します。

HISMR合同会社は立体音響に特化した製品開発に取り組むものづくりスタートアップ企業です。オーディオの楽しみは製品を『手にした時に感じる高揚感』から始まるとの思いから、お客様が思わず手にしたくなる製品作りに努めてまいります

会社名 WHISMR合同会社 / ウイスマー

事業内容 立体音響機器の開発・設計・販売

設立 2023年10月

資本金 100万円

所在地 東京都新宿区

代表 山田 裕司

