東京駅発着！「TAKANAWA GATEWAY CITY」と「忠臣蔵ゆかりの地」を巡る日帰り旅を好評発売中！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス2025年3月27日にまちびらきをした「TAKANAWA GATEWAY CITY」 提供：JR東日本女性落語家の三遊亭遊七氏- 株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：澤田博之）は、「TAKANAWA GATEWAY CITY」と「忠臣蔵ゆかりの地」を巡る日帰り旅を発売しました。- 東京駅発着で首都圏近郊の方はもちろん、大人の休日俱楽部会員様向け「大人の休日俱楽部パス」を利用すれば東北・信越エリアにお住まいの方もお得に参加することができます！

■おすすめポイント

■商品詳細

- 2025年3月27日にまちびらきをした「TAKANAWA GATEWAY CITY」内の散策。高輪ゲートウェイ駅敷地内の非公開エリアを一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメントによるガイドで見学。- 昼食は2025年9月12日にグランドオープンしたニュウマン高輪でお楽しみ♪- 午後は女性落語家の三遊亭遊七氏による案内で、泉岳寺や築地など「忠臣蔵ゆかりの地」をたどる江戸時代の風景を訪ねます。

◇コース番号：B4130

◇出発日：2025年12月3日（水）、5日（金）

◇旅行代金：東京駅発着/1名あたり29,000円

◇行程：

■お申込み方法

「日本の旅、鉄道の旅」(https://www.jrview-travel.com/)サイトにて発売中です。

東北・信越エリアにお住まいの方には「大人の休日俱楽部パス」の利用がおすすめです。

「大人の休日倶楽部パス」を利用したツアーのご参加には、代表者・同行者共にJR東日本「大人の休日倶楽部」への入会が必要となります。ぜひ、この機会にご入会ください。

「大人の休日倶楽部」の詳細はこちら：大人の休日倶楽部：JR東日本(https://www.jreast.co.jp/otona/)

「大人の休日倶楽部パス」の詳細はこちら：大人の休日倶楽部パス｜大人の休日倶楽部会員サイト：JR東日本(https://jre-ot9.jp/ticket/clubpass.html)

●旅行企画・実施：株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●上記掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

●お申込み状況により満席となる場合がございます。予めご了承ください。

