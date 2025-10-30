TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』×Favorite アパレルコラボアイテムが登場！10月31日(金)17:00よりWEB予約開始

株式会社フェイバリット

「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、アニメや漫画などの物語に出てくる世界をお洋服に落とし込むアパレルブランド「Favorite」を展開する株式会社フェイバリット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村祥司）は、2025年10月31日(金)17:00より、TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』とのコラボアパレル3点の予約販売を開始いたします。

■WEB予約について

予約販売サイト：

Favorite公式サイト

https://favorite-one.co.jp/view/category/ct325(https://favorite-one.co.jp/view/category/ct325?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=20251030)

特設サイト：

https://favorite-one.co.jp/view/page/kowloongr(https://favorite-one.co.jp/view/page/kowloongr?utm_source=press&utm_medium=organic&utm_campaign=kowloongr)

予約販売開始：

10月31日（金） 17:00 ～

■商品一覧

【令子モチーフフィッシュテールチャイナシャツ】

鯨井令子をイメージした淡い水色のチャイナシャツ。シフォン素材を組み合わせて透明感を表現。裾のフィッシュテールが金魚の尾のように揺れる。

サイズ：FREE

販売価格：22,000円(税込)

【九龍モチーフネクタイ】

九龍をイメ―ジした男女兼用のネクタイ。ダークな世界観とアンティークな装飾がマッチしたデザイン。

サイズ：FREE

販売価格：5,500円(税込)

【ジェネテラちゃんジャージ】

ジェネテラちゃんイメージのユニセックスジャージ。ゆったりとお部屋着にもピッタリ◎男女兼用のオーバーサイズ設計。

サイズ：FREE

販売価格：22,000円(税込)

(C)眉月じゅん／集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

■Favoriteについて

「イラストがお気に入りの一着に」をコンセプトに、

アニメや漫画などの物語に出てくる世界をお洋服に落とし込み、いつでも「自分らしさ」を大事にする方々に向けた、他にはないアパレルアイテムを制作しています。

オリジナルデザインをはじめ、有名イラストレーターや活動者の方々、アニメとのコラボも多数展開。

イラストを見る楽しみ、着る楽しみ、新たな活動者や作品との出会い...様々な楽しみを"お洋服"を通して提供します。

■アプリ Favoriteクリエイターズ

通称『ふぁぼくり』は、イラスト投稿SNS × ユーザー同士のコミュニケーション × クラウドファンディング型の予約販売を組み合わせた、これまでにない“参加型の表現プラットフォーム”

ユーザーがイラストを投稿し、一定数の「いいね」が集まると商品化チャレンジ権を獲得。申請が承認されると予約販売ページが公開され、予約数が一定に達すれば、実際にアパレル商品として生産されます。

「描く」「応援する」「身にまとう」

この3つの行動がつながることで、ユーザー一人ひとりの“好き”が、現実のお洋服としてカタチになります。

【アプリ紹介ページ】

https://favorite-one.co.jp/view/page/app_download

【ダウンロードリンク】

▽iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6748382114

▽Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.favoritecreators.favoritecreators&hl=ja)

