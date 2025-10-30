皆さまに愛されて、おかげさまでイベント開始から20周年！ ボジョレー・ヌーヴォー風呂

藤田観光株式会社

箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、本年も11月の第3木曜日の解禁日に合わせ、11月20日（木）～11月24日（月）までの期間限定で恒例の「ボジョレー・ヌーヴォー風呂」を開催いたします。

水着で遊べる温泉「ユネッサン」では、2005年より毎年「ボジョレー・ヌーヴォー風呂」を開催しており、 本年も「超絶景 展望露天風呂」にて開催いたします。「超絶景 展望露天風呂」では、入浴しながら箱根外輪山の雄大な山並みを彩る幻想的な紅葉を眺めることができ、箱根の秋を五感で感じていただくことができます。この浴槽に1日最大2回、自然な栽培・醸造方法にこだわったワイン造りと、バランスの良さが定評のネゴシアン（フランス語でワイン卸売業者の意味）ジル・ド・ラモア氏の「ボジョレー・ヌーヴォー（酸化防止剤無添加）」を注ぎ、鮮やかな色合いとフルーティーで芳醇な香りを漂わせます。また、解禁日当日限定で特別試飲会を実施いたします。

そして昨年多くのご来場者からご好評いただいた、ボジョレー・ヌーヴォーを加えたアロマ水を使用 したサウナイベントを本年も毎日開催するほか、本格日帰り温泉「元湯 森の湯」においても、ユネッサン同様にボジョレー・ヌーヴォーを浴槽に注いだ変わり湯をお楽しみいただけます。加えてイベント開催20周年を記念し、期間中ユネッサンが通常料金の約45％OFFでおトクにご入場いただける特別セールを実施いたします。さらになんと！ボジョレー・ヌーヴォー解禁日の11月20日（木）は、大人（中学生以上）1名様1,000円・こども（3歳～）1名様500円でご入場いただける、大変おトクなプランとなっております。数量限定での販売になりますので、お早めにお申し込みください。

泊まってユネッサンをとことん遊びつくしたい方には、滞在期間中はユネッサンが入り放題となる隣接の箱根ホテル小涌園がおすすめです。この秋限定のおトクなプランもご用意していますので、こちらもお見逃しなく！

是非この機会に、都心から近い高原リゾート地“箱根”で美しい紅葉を眺めながら、家族やパートナーとご一緒に素敵な秋のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

https://www.yunessun.com/

「ボジョレー・ヌーヴォー風呂」 開催概要

＜開催場所＞ 水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋外エリア「超絶景 展望露天風呂」

＜開催期間＞ 2025年11月20日（木）～2025年11月24日（月）

＜営業時間＞ 平日 10：00～18：00

土日祝 9：00～19：00

ワインの入浴料を使用した浴槽に、ボジョレー・ヌーヴォーをスタッフが湯に注ぎます。(各日1～2回 開催)

特別試飲会

＜開催日＞ 2025年11月20日(木)

＜開催場所＞ 水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋外エリア 「超絶景 展望露天風呂」

＜開催時間＞ 13：00

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～（税込）こども（３歳～）1,400円～（税込）

※20歳未満のお客様、お車でお越しのお客様には、ぶどうジュースをご提供いたします。

※浴槽の色付けにワイン入浴剤を使用しております。

※画像はイメージです。



「Buvons !ロウリュ・ド・ボジョレー」 開催概要

＜開催期間＞ 2025年11月20日(木)～2025年11月24日(月)

＜開催場所＞ 水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋外エリア「フィンランドバス」

＜営業時間＞ 平 日 10：00～18：00(最終入場17：00)

土日祝 9：00～19：00(最終入場18：00)

＜開催時間＞ 1日1回（11：00、14：30のいずれか）

※ユネッサン（水着エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）2,500円～(税込)、こども（3歳～）1,400円～（税込）

※画像はイメージです。

※ロウリュ開催時は、サウナルーム内が混み合います。利用者の方同士譲り合ってご利用いただきますようお願い申し上げます。

※「Buvons」はフランス語で乾杯の意味。



「ボジョレー・ヌーヴォーの湯」 開催概要

＜開催場所＞ 本格日帰り温泉「元湯 森の湯」内湯（男湯・女湯）

＜開催期間＞ 2025年11月20日(木)～2025年11月24日(月)

＜営業時間 ＞ 11：00～20：00（最終入場19：30）

ワインの入浴料を使用した浴槽に、ボジョレー・ヌーヴォーをスタッフが湯に注ぎます。(各日1～2回 開催)

※元湯 森の湯（温泉エリア）の入場料金が必要です。大人（中学生以上）1,500円～（税込）、こども（3歳～）1,000円～（税込）

※浴槽の色付けにワイン入浴料を使用しております。

※画像はイメージです。

「ボジョレー・ヌーヴォー解禁セール」 開催概要

＜内容＞ 水着で遊べる温泉「ユネッサン」（水着エリア）の入場料が特別料金に！

＜販売期間＞ 2025年11月13日(木)12：00～2025年11月24日(月)17：59

＜利用期間＞ 2025年11月20日(木)～2025年11月24日(月)

＜セールURL＞ https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10177747

※各日先着30名様限定です。(完売次第終了)

※ご購入後の変更・キャンセルは出来ません。

【箱根小涌園ユネッサンオフィシャルホテル】 箱根ホテル小涌園 おすすめ宿泊プラン

【箱根小涌園ランタンナイト付き】

<ビュッフェ夕食/後半>食べ放題・飲み放題付き＆ユネッサン・森の湯入り放題～1泊2食付き

＜期間＞ ～2025年12月25日(木)迄

＜料金＞ 26,950円～（入湯税別）スタンダードルームType-B（30平方メートル ）※1室3名利用時の1名料金

＜特典＞ １.夕朝食共にアルコール・ソフトドリンクが飲み放題

２.箱根小涌園ユネッサン・森の湯がチェックイン前からチェックアウト後も何度でも入り放題

３.庭園で開催される「ランタンナイト」の打ち上げ体験 ランタン1室1個付き

プランURL：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10173744

※その他ご夫婦やグループ旅行でおすすめの宿泊プランもございます。是非公式HPをご確認ください。

―箱根ホテル小涌園―

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル◆

～箱根ホテル小涌園の宿泊者は、チェックイン前からチェックアウト後まで、滞在中は何度でも箱根小涌園ユネッサン・森の湯が入り放題！～

公式HP： https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル(人生)の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp(https://www.fujita-kanko.co.jp)