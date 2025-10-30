キラキラのオーナメントにギフトをイン！クリスマスツリーやお部屋に飾れる特別なラッピング。PLAZA 17店舗限定のスペシャル企画がスタート。

写真拡大 (全5枚)

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　プラザスタイル カンパニー
　株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年10月30日(木)から12月25日(木)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、ホリデープロモーション「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」を開催。PLAZA限定17店舗に、スペシャルなラッピングアイテムとしてオーナメント型ケース(1つ200円(税込))が登場します。


　クリスマスは誰もが“スペシャル”を独占できるシーズン！全国のPLAZAでは、ホリデーシーズンにピッタリのお菓子や雑貨が勢ぞろいするプロモーション「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS 」を開催中。



　ホリデーシーズン限定のギフトラッピング(無料)や、ショッピングバッグ(1枚20円(税込))も登場し、この時季をさらに盛り上げます。


　


　そして、PLAZAの限定17店舗では、中身の見えるスペシャルなラッピングアイテムとして、キラキラなオーナメント型ケース(1つ200円(税込))が登場！オーナメント型ケースの中に、購入したアイテムを入れることができるスペシャルなラッピング企画。付属の赤リボンで吊り下げられるので、クリスマスツリーやお部屋に飾って楽しむこともできます。通常のラッピングより、さらに特別感を味わえる、期間限定・数量限定の特別企画です。


　


　今年のクリスマスシーズンも、大切な人へのギフトや自分へのご褒美など、ワクワクなギフト体験やショッピングを、PLAZAでお楽しみください。



17店舗限定 オーナメント型ラッピング

オーナメント型ラッピング (1サイズ) ：1つ200円(税込)



展開店舗：


札幌ステラプレイス店 / エスパル仙台店 / ルミネ大宮店 / 越谷イオンレイクタウン店 / ららぽーとTOKYO-BAY店 / 東京店 / ルミネ新宿店 / 玉川高島屋S・C店 / 渋谷109店 / アトレ恵比寿店 / ルミネ池袋店 / ルミネ立川店 / ルミネ横浜店 / 横浜ジョイナス店 / 梅田ヘップファイブ店 / なんばシティ店 / アミュプラザ小倉店


　


※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。


※数量限定、なくなり次第終了です。


※ラッピングの対象はPLAZAで購入された商品に限らせていただきます。


※緩衝材のご用意はございません。


※大きさの都合で入らない商品や割れやすい商品等は、ラッピングを承れない場合があります。


HOLIDAY LIMITED OFFER!




ホリデーシーズン限定ギフトラッピング：無料



ショッピングバッグ：1枚20円(税込)





※限定ギフトラッピングは、PLAZA OUTLET(全店舗)、MINiPLA いわきラトブ店・大分あけのアクロスタウン店、PLAZA オンラインストアでは取扱いがございません。


※限定ショッピングバッグはMINiPLA いわきラトブ店、大分あけのアクロスタウン店では取扱いがございません。


※数量限定、なくなり次第終了です。



PLAZA 東京店限定 『WRAPLAZA』



PLAZA 東京店では、ギフトをもっとお楽しみいただくためのPLAZAの新サービス「WRAPLAZA」を開催中。


　通常PLAZAで無料提供しているギフトバッグ(1カラー)とカールリボン(2カラー)を含む、［5カラーのギフトバッグ／12種のカールリボン／約40デザインのギフトタグ］から、そして、ボックスタイプは［4サイズのギフトボックス／60デザインのメッセージステッカー］からお選びいただけます。その組み合わせ数はなんと2,640通り！豊富な選択肢の中から、お好みのラッピングをお楽しみいただけます。


　ホリデーシーズン限定で、特別デザインのギフトタグも登場します。ぜひこの機会に、世界でひとつだけの特別なオリジナルギフトラッピングを体験してください。



ご利用代金：1セット 200円(税込)


※PLAZA PASS 本会員の方は無料でご利用いただけます。


　


開催店舗：PLAZA 東京店


開催期間：2025年10月3日(金)～3月末予定



「WRAPLAZA」サービス詳細： https://www.plazastyle.com/contents/topics/detail/341


「WRAPLAZA」特設ページ：https://www.plazastyle.com/contents/wraplaza?press=wp1003



※ご利用は商品購入点数と同セット数を上限とさせていただきます。


プロモーション情報



EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS



期間：2025年10月30日(木) ~ 12月25日(木)



プロモーション特設ページ：


https://www.plazastyle.com/contents/holiday2025/?press=xm251030







※画像はイメージです。


※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。