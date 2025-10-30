誰もが“スペシャル”を独占できる！PLAZAのホリデーシーズン到来！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年10月30日(木)から12月25日(木)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、ホリデープロモーション「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」を開催。プロモーション期間中、続々とクリスマス＆ホリデーを盛り上げるシーズンアイテムが登場し、第一弾としてお菓子や雑貨を多数ラインアップします。

今年、PLAZAが掲げるホリデープロモーションのテーマは、「EXCLUSIVELY FOR EVERYONE (特別な独占を、すべての人に)」。クリスマスは誰もが“スペシャル”を独占できる、特別なシーズン。そんな時季をさらに盛り上げるお菓子や雑貨など、さまざまなアイテムが全国のPLAZAに勢ぞろいします。

注目は、PLAZAでも毎年大人気の「アドベントカレンダー」。12月1日からクリスマス当日まで毎日カウントダウンして、日付部分の窓を1日1つ開けていき、中に入ったお菓子やプレゼントを楽しめるカレンダーです。レトロ感のあるクリスマスデザインがキュートな「ケアベア アドベントカレンダー」(696円(税込))は、様々な形のチョコレートの中に、ケアベアのフェイス型チョコレートも入っている日があるかも…！毎日開けるのが楽しみになること間違いなしのPLAZA限定アイテムです。その他、キャラクターデザインやクラシックなクリスマスデザインのものなど、全10種以上のアドベントカレンダーを展開中です。

さらに、ホリデーシーズン限定のギフトラッピング(無料)や、ショッピングバッグ(20円(税込))も登場し、この時季を盛り上げます。アイテムを選ぶ瞬間も、ギフトを渡す瞬間も、ワクワクしたり、クスっと笑えたり、ジーンとしたり、心に残るハッピーなホリデーシーズンを迎えてくださいね。

プロモーション情報

EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS

期間：

2025年10月30日(木) ~ 12月25日(木)

プロモーション特設ページ：

https://www.plazastyle.com/contents/holiday2025/?press=xm251030

HOLIDAY LIMITED OFFER!

ホリデーシーズン限定のギフトラッピング(無料)や、ショッピングバッグ(20円(税込))が登場！

※限定ギフトラッピングは、PLAZA OUTLET(全店舗)、MINiPLA いわきラトブ店・大分あけのアクロスタウン店、PLAZA オンラインストアでは取扱いがございません。

※限定ショッピングバッグはMINiPLA いわきラトブ店、大分あけのアクロスタウン店では取扱いがございません。

※数量限定、なくなり次第終了です。

ホリデープロモーション おすすめアイテム

レトロ感のあるクリスマスデザインがキュートなアドベントカレンダー。様々な形のチョコレートの中に、ケアベアのフェイス型チョコレートも入っている日があるかも…！ 【PLAZA限定】ケアベア アドベントカレンダー 696円(税込)PLAZAが直輸入しているドイツのチョコレートブランド「ストルツ」。サンタクロースデザインや、雪だるまデザインなど、ユニークでキュートなチョコレートはプチギフトにもおすすめ。【PLAZA限定】ストルツ チョコレートバッグ 各種 各496円(税込)毎年大人気の”美ボディ”チョコレート。サンタ姿の「パーフェクトマン」が今年も登場。遊び心たっぷりなチョコレート。【PLAZA限定】パーフェクトマンチョコレート 1,080円(税込)サンタクロースからのプレゼントを入れるための毛糸のブーツ(ソックス)に、サンタクロースの形のチョコレートなどがつまった、クリスマスの定番お菓子！ 【PLAZA限定】WINDEL ストッキングブーツ 各種 各1,296円(税込)毎日異なる23種のフレーバーと、最終日となる24日目の窓にはサプライズミックスフレーバーのジェリーベリーが入った、ワクワクのアドベントカレンダー。 ジェリーベリー カウントダウンカレンダー 3,024円(税込) ※PLAZA オンラインストア、一部店舗限定クリスマスに向けて、毎日異なる24種のフレーバーティーを楽しめる、紅茶入りのアドベントカレンダー。 トワイニング アドベントティーカレンダー 2,138円(税込) ※PLAZA一部店舗限定ホットミルクで溶かすと、中からマシュマロがでてきて、おいしいホットチョコレートが完成！パーフェクトマンの甘い愛に包まれて…！ パーフェクトマン ホットチョコレート クリスマス 896円(税込)スイッチを押すと、鼻や帽子の先を光らせながら、楽しい音楽を奏でるぬいぐるみトイ。チョコレートがセットになっています。 WINDEL クリスマス シング/ライトプラッシュ 全3種 各2,970円(税込)まるでカップケーキとコーヒーカップの中にサンタさんが乗っているような、ユニークなデザインのスノードーム。 【PLAZA限定】スノードーム (カップケーキ、コーヒーカップ) 各1,299円(税込)クリスマスツリー型の壁掛けタイプのぬいぐるみ。葉の部分にフックが複数付いていて、他のキーリングやチャームをかわいく飾れます。 【PLAZA限定】ぬいぐるみツリー 2,890円(税込)

トイレ中やトレーニング中、メディテーション中など、サンタさんのユニークなシーンがオーナメントになりました。 サンタ オーナメント 各種 各880円(税込)さまざまなヨガポーズをしているサンタさんのミニフィギュアがブラインドボックスにイン！どのサンタさんが出るかは開けてからのお楽しみ。 ヨガサンタ ミニ ブラインドボックス 1,100円(税込)

