多拠点ライフに興味ある方必見！11月25日(火) 開催「関係人口・二地域居住フォーラム」の見どころ紹介 #シェアサミット2025

一般社団法人シェアリングエコノミー協会は、2025年11月25日(火)に、東京ミッドタウン八重洲カンファレンスにて、『関係人口・二地域居住フォーラム』を現地＆オンラインのハイブリッド形式で開催します。

本企画は、政府、自治体、企業、個人等マルチセクターが集い、一度に数千名が参加するビジネスカンファレンス『SHARE SUMMIT（シェアサミット）』（https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025）内にて実施致します。

コンテンツ内容

ふるさとをふやす、幸せをふやす。

「人口をシェア」する新しい日本のカタチ



二地域居住関連法が成立し、複数の「ふるさと」を持つ生き方や、地域のあり方が急速に広がりつつあります。

本フォーラムでは、都市と地方をつなぐ関係人口・二地域居住を推進するプレイヤーが一堂に会し、行政、企業、自治体、個人がリアルにつながり、議論し、交流する場。

展示ブースやトークセッション、ネットワーキングを通じて、“ふるさとをシェアする”という新しい価値観を共有し、共創する場をつくります。



15:30 - 16:00

＜OPENING＞

ふるさとシェアWeek発表式

「もう一つのふるさとを、あたりまえに」をテーマに事業者・団体が連携し、二地域居住など新しい暮らし方を広げる新たな試みを発表します。



16:00 - 16:50

＜SESSION 1＞

制度と現場をつなぐ「二地域居住」の現在地

二地域居住・関係人口の政策の最新動向と、地方自治体・企業による取り組みの最前線を議論し、「人口をシェアする」新たな日本の未来像を描きます。



17:00 - 17:50

＜SESSION 2＞

関係人口プレイヤーの最前線

― 地域と都市をつなぐ革新的な取り組みと新たなビジネスチャンス

人と地域をつなぐ革新的なモデルを切り拓くキープレイヤーたちが、地域と都市を結ぶ新たなビジネスチャンスやライフスタイルの可能性を語り合います。

登壇者

◯ 古川 康：二地域居住推進議員連盟 幹事長／衆議院議員

◯ 佐々木 正士郎：国土交通省 国土政策局長

◯ 日下 雄介：国交省 国土政策局 地方政策課長

◯ 津田 佳明：ANAホールディングス株式会社 上席執行役員／未来創造室長

◯ 高橋 博之：株式会社雨風太陽 代表取締役社長

◯ 中島 みき：面白法人カヤック 執行役員 ちいき資本主義事業ユニット長

◯ 指出一正：一般社団法人日本関係人口協会 理事／『ソトコト』編集長

◯ 宮下 晃樹：Carstay株式会社 代表取締役

◯ 佐別当 隆志：株式会社アドレス 代表取締役社長

◯ 近藤 佑太朗：株式会社Unito 代表取締役



登壇者のプロフィール情報および登壇セッションタイトル（順次公開中）は、「SHARE SUMMIT 2025 公式サイト」（https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025）にてご覧いただけます。

これまでのシェアリングエコノミー協会の実績

政府審議会への参加

2019年より政府の関係人口関連政策に関する審議会に参画し、提言活動を継続的に行っています。

二地域居住官民PF共同代表に就任

1,100団体が加盟する全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム共同代表を務め、二地域居住促進のための部会運営や国への提言に携わっています。



関係人口研究会の運営

当協会内の事業関係者や自治体ネットワークを活かし、勉強会や公民連携マッチングを実施しています。





開催概要

日時 2025年11月25日(火) 11:00-20:30



セッション： ハイブリッド（現地＆オンライン）

ネットワーキング： 東京ミッドタウン八重洲カンファレンス

スタディツアー：全国（５箇所ほどで開催予定）



会場 東京ミッドタウン八重洲カンファレンス

東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲（受付4階）



参加費 会場参加 超早割 3000円（10 /31 まで） / オンライン視聴 無料



URL https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025



主催 一般社団法人シェアリングエコノミー協会

パートナー募集（メディアパートナー / 協賛）

「関係人口・二地域居住フォーラム」を一緒につくり、サポートしていただけるパートナーを募集しています。



【メディアパートナー説明会】

詳細は以下をご確認ください。

https://sharing-economy.jp/ja/mediapartner2025



【協賛について】

詳細は以下よりお問い問い合わせください。

https://forms.gle/FgX3mgecfjYFD1tX8

主催者情報

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

https://sharing-economy.jp/ja/



「Co-Society～シェア（共助・共有・共創）による持続可能な共生社会」をビジョンに掲げ、2016年1月設立以来、シェアリングエコノミーを支える唯一の業界団体として、法的な整備をはじめとする様々な取り組みを実施しています。現在約400社の企業と212の自治体が加盟。



▼シェアサミット2025に関する問い合わせ先

sharesummit2025@sharing-economy.jp





