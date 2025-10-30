【暗号資産取引所のOKJ】『セイ（SEI）』ステーキングサービス開始・「10日間・年率138.88%」 Flash Deal 開催のお知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、OKGroupが培ってきた暗号資産交換業者としてのノウハウとプロダクトを活かし、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。

OKJでは、2025年11月6日（木）にSEIステーキングサービスを追加することをお知らせいたします。

SEIのステーキングサービスでは、ロック期間の制限がない「フレキシブル」プランと、30日・60日のロック期間がある「定期」プランをご用意しており、60日の定期プランでは、最大年率3.88%のステーキング報酬を得ることができます。

■SEI追加日時

フレキシブルプラン：2025年11月6日（木）16時50分

30日・60日プラン：2025年11月27日（木）17時00分

※開始時刻は前後する場合がございます。



■ステーキングサービスの概要

ステーキングサービスを利用することで、対象の暗号資産を保有しているだけで、毎日、収益（ステーキング報酬）を得ることができます。

ステーキングサービス：https://www.okcoin.jp/earn/staking

■SEIのステーキングルール概要

【SEIステーキングシリーズ】「盛（セイ）」――預けて増やす！SEI「10日間・年率138.88%」 Flash Deal

セイ（SEI）ステーキング公開を記念して、OKJでは特別なステーキングシリーズ「盛（セイ）」――「預けて増やす！10日間・年率138.88%」のFlash Deal（フラッシュディール）を開催いたします。

Flash Dealについての詳細はこちら(https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/51820422160153)

当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

会社名 : オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 : 東京都港区虎ノ門 1-2-10 虎ノ門桜田通ビル 5 階

設立年月 : 2017 年 9 月 19 日

代表者 : 代表取締役 馮 鐘揚

事業概要 : 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号：関東財務局長 第 00020 号

加入協会：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

URL : https://www.okj.com