キッチンに魔法を。ル・クルーゼから「Disney Fantasiaコレクション」新発売

本コレクションのテーマは、「魔法 × 料理 × 音楽」です。

料理とは、愛情とひらめきを込めて奏でる魔法のようなもの。食材を刻む音や調理器具が奏でるリズムは、まるで音楽の序章のようにキッチンに広がっていきます。香り高いスパイスは魔法の粉。ひとふり加えるだけで、味わいに深みと驚きをもたらし、まるで転調するかのような変化が生まれます。さらに、食材を煮込む時間は、魔法が静かに熟していくクライマックスのようなもの。ゆっくりと立ち上る香りが感情を高め、そして、フタを開けた瞬間、五感を満たす“魔法の完成”が訪れるのです。

本コレクションでは、ミッキーマウスが魔法使いの弟子として登場するディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の象徴的なシーンをモチーフに、クラシックかつ幻想的なデザインを施した特別なアイテムを取り揃えました。

ル・クルーゼならではの美しいフォルムと、ディズニーの世界観が融合。キッチンでのひとときを、まるで映画のワンシーンのように彩ります。ご家族との食卓、親しい方々との集い、自分自身へのご褒美のひとときに―

ル・クルーゼとディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』が生み出す“魔法”が、日常の料理時間に特別な輝きを添えてくれることでしょう。

■製品説明

ミッキーマウス/ココット・エブリィ18（スターツマミ）

カラー：ニュイ、タイム、チェリーレッド（オンライン限定）

\39,600（税込）

ディズニー映画『ファンタジア』の幻想的な世界観を映した、ル・クルーゼの「ココット・エブリィ」が登場。ミッキーマウスの顔型が施されたフタに星型のツマミが輝く、愛らしいデザインが魅力です。優れた熱循環で素材のおいしさを引き出すココット・エブリィは炊飯にはもちろん、煮込み料理や揚げ物など幅広い料理に使えるお鍋。魔法のようなおいしさを、毎日の食卓へ。

ファンタジア/ケトル・クラシック

カラー：ニュイ

\22,000（税込）

ディズニー映画『ファンタジア』とル・クルーゼの出会いから生まれた、特別な「ケトル・クラシック」。クラシカルで美しいフォルムに、夜空を思わせる深みのある青色「ニュイ」をカラーリングしたケトルには、魔法使い姿のミッキーマウスと「ほうき」のキャラクターが愛らしく描かれ、お湯を沸かす度にファンタジックな気分をお楽しみいただけます。お湯が沸くと、笛の音で知らせてくれる機能付きです。使いやすさはそのままに、キッチンに彩りを添え、日常をちょっと楽しくしてくれるケトルです。

ファンタジア/EOSキャセロール 20cm（スターツマミ）

カラー：ガーネット

\22,000（税込）

素早く熱が伝わる軽量素材「EOS」の両手鍋「EOSキャセロール」に、ディズニー映画『ファンタジア』の幻想的な世界観をプラス。魔法使い姿のミッキーマウスの赤いガウンを思わせる「ガーネット」カラーのボディに、ミッキーマウスや「ほうき」のキャラクターが楽しく描かれています。フタには星形のゴールドツマミを採用し、テーブルにそのまま出したくなる、華やかなデザインです。煮込みやスープなど幅広く使える万能鍋は、パーティーやおもてなしのシーンでも活躍してくれます。

ファンタジア/ネオ・マグ

カラー：ニュイ、ホワイト

\4,840（税込）

ディズニー映画『ファンタジア』の世界観を気軽に楽しめるマグカップ。カラーは夜空を思わせる深い青色「ニュイ」と、清潔感のある「ホワイト」の2色をご用意しました。それぞれに魔法使い姿のミッキーマウスの楽しいイラストが描かれています。日常使いしやすいシンプルなフォルムながらも、飲み物を注ぐたびにディズニー映画『ファンタジア』のシーンが心によみがえる、魔法のような特別感をプラスしてくれるアイテムです。

ファンタジア/レジェ・プレート 19cm

カラー：ニュイ、ホワイト

\4,840（税込）

ル・クルーゼの人気のお皿「レジェ・プレート」に、ディズニー映画『ファンタジア』のイラストをあしらった限定版が登場。直径19cmの使い勝手の良いサイズで、幅広い料理やデザートにお使いいただけます。カラーは夜空を思わせる深い青色「ニュイ」と、清潔感のある「ホワイト」の２色をご用意。ネオ・マグと一緒にセット使いして、ディズニー映画『ファンタジア』をテーマにしたティータイムを楽しむのもおすすめです。

ファンタジア/レジェ・ディッシュ 13cm

カラー：ニュイ、ホワイト

\4,180（税込）

程よい深さがあって使いやすい「レジェ・ディッシュ」にディズニー映画『ファンタジア』のイラストをあしらった限定版が登場。カラーは夜空を思わせる深い青色「ニュイ」と、清潔感のある「ホワイト」の２色をご用意しました。直径13cmと日常使いしやすいサイズで、スープやシチューの取り分け皿としてはもちろん、アイスクリームやフルーツを盛りつけてデザート皿としても活躍します。おもてなしの席で使うと、食べ終わった後に現れるイラストに、思わず歓声があがりそうです。

ファンタジア/ミニ・ディッシュ（３個入り）

カラー：ホワイトラスター、シャンブレー、ガーネット

\8,800（税込）

ミッキーマウスのグローブ、魔法使いのハット、そしてミッキーマウスのシルエットをかたどった可愛いミニ・ディッシュを３個セットに。チョコレートやキャンディなど小さなスイーツやフルーツを盛りつけたり、ジャムやディップを入れたりと、小さいながらも用途はたくさん。オーブンや電子レンジでも使えるので、焼き菓子やプリンなど、スイーツの型としても活躍します。

ファンタジア/ソーサラーハット キャンドルスタンド

カラー：シャンブレー

\6,600（税込）

ディズニー映画『ファンタジア』に登場する、魔法使いミッキーマウスのシンボル“ソーサラーハット”をモチーフにしたキャンドルスタンド。深いブルーに星や三日月のモチーフがあしらわれたデザインは、まるで魔法のような幻想的な雰囲気を演出します。キャンドルの灯りがゆらめくたびに、ファンタジアの世界が静かに広がるような感覚に包まれます。インテリアのアクセントや特別な夜の演出にぴったりの、遊び心と上品さを兼ね備えた、インテリアに映えるアイテムです。

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/lp/jp-disney-fantasia.html

■『Disney Fantasia』専用パッケージ

ストーンウェアはギフトにも最適な専用パッケージをご用意しています。

■発売日

2025年10月29日(水)

■取扱店舗

ル・クルーゼ ショップ、全国のお取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、三越伊勢丹オンラインストア、ZOZOTOWNなど）

ショップリスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores

■ル・クルーゼ ジャポンについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えました。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

