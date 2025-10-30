洒落CAFE、完全オリジナル“抹茶クラフトビール”発売。 八女抹茶 × Toyfull Breweryによる HachaMecha（はちゃめちゃ）美味しい「MATCHA BEER SERIES」登場！

Anique株式会社

OMG!! Finally Matcha meets Craft Beer!!

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）が運営する「洒落CAFE by Anique」（東京都渋谷区ハラカド6F）は、2025年11月より、完全オリジナル開発によるクラフトビール新ブランド「MATCHA CRAFT BEER SERIES（マッチャクラフトビアシリーズ）」を発売いたします。

本商品は、福岡・八女産の高級抹茶を贅沢に使用し、Toyfull Brewery（福岡・久留米）と共同で醸造した限定クラフトビール。

ブランドコンセプトは「HachaMecha YameMatcha - Crazy Good Yame Matcha Beer.」

“日本の緑”とクラフトカルチャーが出会う、ネオトーキョー発の新体験をお届けします。

■ “HachaMecha（はちゃめちゃ）美味しい” 抹茶クラフトビール、誕生！

抹茶とクラフトビールが、ついに出会った。

「HachaMecha YameMatcha」は、“Crazy Good Yame Matcha Beer”をテーマに、八女の上質な抹茶をToyfull Breweryがクラフト製法で醸造した完全オリジナルビール。

抹茶の香りとホップの苦味が重なり合う、不思議な新感覚。

洒落CAFEとToyfull Breweryでしか味わえない、ネオトーキョー生まれの限定シリーズです。

■ MATCHA BEER SERIES ― 洒落CAFEとToyfullの共同開発

“伝統×遊び心”をテーマに共同開発。

発酵過程から抹茶を仕込み、香り・色・渋みをバランスよく引き出す独自製法を採用しました。

海外からの観光客にも人気の抹茶を、クラフトカルチャーで再解釈した“飲むジャパニーズカルチャー”です。

■ 商品ラインアップ

🍃MTCH IMPACT IPA（マッチャ・インパクトIPA）

ホップの苦味に、抹茶の渋みと香りが重なる大人の味わい。

爽やかなキレの中に、抹茶の奥行きある余韻を感じられる本格IPA。

- スタイル：IPA- アルコール度数：6.0%- 価格：\1,650（税込）

☁️MTCH LATTE ALE（マッチャ・ラテエール）

ラクトースの甘みと抹茶のほろ苦さが絶妙に調和。

“まるで抹茶ラテをクラフトで表現したような”デザートビア。

■ 開発ストーリー

- スタイル：Milkshake Ale- アルコール度数：6.0%- 価格：\1,650（税込）

洒落CAFEは「抹茶×カルチャー」をテーマに、Matcha Cloudや進化系あげパンなどSNSで話題のメニューを展開してきました。

原宿ハラカド店では、海外観光客から「Japanese Matcha Beer？」という声が多く寄せられ、

“抹茶をカルチャーにする”という新たな挑戦として、Toyfull Breweryとの共同開発がスタート。

「HachaMecha YameMatcha」――クレイジーなほど旨い、八女抹茶のクラフトビールを。

洒落CAFEとToyfull Breweryの“遊び心”から生まれた限定シリーズです。

■ Toyfull Breweryコメント

久留米でクラフトビールの楽しさを発信してきた私たちToyfull Breweryにとって、今回のコラボはとても刺激的な挑戦でした。

「MATCHA CRAFT BEER SERIES（マッチャクラフトビアシリーズ）」では、抹茶という伝統的な素材を、現代的なクラフトの感覚で再解釈しています。

『MTCH IMPACT IPA』は、ホップの苦味と抹茶の渋みが共鳴する、挑戦的で力強い一杯。

一方の『MTCH LATTE ALE』は、乳糖のまろやかさと抹茶の香りが調和する、やさしく癒されるスイートビールです。

私たちが大切にしているのは、

【遊び心のある本気のクラフト】

地元の情熱と都会の感性が出会って生まれたこのビールを通して、クラフトビールの新しい楽しみ方を感じてもらえたら嬉しいです。

- 山口愛優子（Toyfull Brewery, Chief Design Officer）

■ 洒落CAFE × Toyfull Brewery について

洒落CAFE by Anique

- アニメ・カルチャー・クラフトを融合した新感覚カフェブランド。- “進化系あげパン”や“Matcha Cloud”などSNSでも話題のメニューを展開。

Toyfull Brewery（トイフルブルワリー）

https://toyfull.beer/

- 福岡・久留米発のクラフトビールブランド。- “遊び心を、ビールに。”をテーマに、地域素材を使った革新的なビールを開発。- 洒落CAFE久留米店時代から続く信頼パートナーであり、本作も共同開発による限定醸造。

■ 会社概要

会社名： Anique株式会社

所在地： 東京都千代田区神田神保町2丁目20

代表者： 代表取締役 笠井高秀

事業内容： アニメ・ゲーム・エンタメIPを活用した体験型事業（カフェ／イベント／EC／VR展覧会）

URL： https://anique.jp/(https://anique.jp/%E6%9C%AC%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E5%85%88)

Anique株式会社 広報担当宛

メールアドレス：info@share-cafe.com

■ 本件に関するお問い合わせお問い合わせフォーム：

Anique株式会社 広報担当

E-mail：info@anique.jp