“ジュージュー音”で食欲を刺激　地元の人気店CMを大型モニターで放映開始

株式会社三福ホールディングス無人販売所の大型モニター

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市／代表取締役：中矢孝則）は、同社が運営する24時間お持ち帰り専門 無人直売所において、大型モニターによる商品のCM放映を開始いたしました。

また、周平餃子をはじめとする地元の人気店の商品を動画で紹介し、地域の魅力を発信。

地元で人気の「周平餃子」を焼くシーンではモニターから流れるジュージューと焼ける音と香ばしい映像が、来店者の食欲を刺激します。

音と映像を組み合わせた新しい販売演出で、無人販売所の購買体験をより楽しく、臨場感あふれるものにしています。

音と映像で“おいしい瞬間”を演出

24時間お持ち帰り専門 無人販売所は、静かな買い物空間から“感じる体験空間”へ。

「音」と「映像」を通じて、食べる前からワクワクできる仕掛けを提供します。

今後も地域の名店やメーカーとのコラボを広げ、愛媛の“おいしい”を発信してまいります。

＜担当者コメント＞

「この無人直売所を、24時間いつでも“愛媛のおいしい”に出会える場所にしたいと考えています。

映像や音を通して、地域の名店の魅力をよりリアルに感じていただけるよう工夫しました。

今後も“見る・聞く・感じる”仕掛けを増やし、地元の味を通して人と地域をつなぐ場所を目指してまいります。」

無人販売所は冬のあったかグルメが勢ぞろい

無人販売所のあったかメニュー（一例です）

寒さが深まる季節にぴったりの、愛媛の名店の味も多数ラインナップ。

地元の味を自宅で楽しめる冷凍グルメとして、多くのファンを集めています。

🥟 周平餃子：焼きたての香ばしさが食欲を誘う人気商品

🍲 博多屋のもつ鍋セット：濃厚スープとぷりぷりモツで体も心もぽかぽか

🍜 瓢月の煮込みうどん：だしの旨みが染みわたる冬の定番

🍥 行列ができる人気ラーメン店の味：自宅で気軽に楽しめる“ご褒美麺”

ぜひ、お買い求めください！

【24時間お持ち帰り専門 無人直売所について】

所在地：〒790-0913 愛媛県松山市畑寺２丁目１６－８

URL：https://mujinjds.sanpuku.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス

担当：奥野千里

TEL：089-913-1255