ライブコマースアプリ「Peace you LIVE」ユーザビリティの向上を目的としたリニューアルを実施

株式会社ピースユー（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤瀬公耀）が運営する日本最大級のライブコマースアプリ「Peace you LIVE」（以下「ピースユーライブ」）は、ユーザビリティの向上を目的としたリニューアルを実施したことをお知らせします。大きなポイントは、検索タブ、ホーム画面の改修を実施いたしました。これらのリニューアルにより、ユーザーが配信コンテンツや商品をより効率的に発見できる環境を実現しています。

■もっと配信や商品が見つけやすく！”ホーム画面”リニューアル

＜ホーム画面リニューアルのポイント＞

・HOME：おすすめ配信や商品の一覧表示

・フォロー：フォロー中のライバーの配信がまとめて表示

・商品：売れ筋商品の表示

また、ライブ配信一覧下部に注目商品を表示し、各ライバーの配信予定日も確認できるようになりました。さらに、商品タブでは売れ筋順の表示になるよう改善し、「モノ」「ガチャ」両カテゴリで人気アイテムを効率的に発見できます。

以上のリニューアルによって、気になる情報にすぐアクセスできる設計になりました。これにより、ユーザーの皆さまがより直感的に操作でき、お好みのコンテンツや商品との出会いをスムーズに体験いただけます。新しいホーム画面で、今まで以上に楽しいライブショッピングをお楽しみください。

▼詳細はこちら

https://tayori.com/q/peaceyoulive-faq/detail/903654/

■「見つけやすい」がぐっと近くに！”検索タブ”リニューアル

＜検索タブリニューアルのポイント＞

・イベント結果：参加ライバー、アプリ内日別ランキング、紹介商品を表示

・おすすめライバー：注目ライバーをピックアップして表示

・注目の商品：人気商品や話題のアイテムを集約して表示

・ライバー検索機能：ライバー名での検索に、アカウント情報と取扱商品一覧が同時に表示

これらの機能により、検索機能が大幅に進化し、より直感的で使いやすくなりました。ユーザーの皆さまが求める情報により素早くアクセスでき、配信や商品との新たな出会いを効率的に体験いただけます。

▼詳細はこちら

https://tayori.com/q/peaceyoulive-faq/detail/839427/

■リニューアルの背景

当社は、ライブコマースプラットフォームとして、ライバーとリスナーの新たな価値創造に取り組んでまいります。今回の段階的アップデートにより、ユーザーの皆さまにこれまで以上に豊かな発見と購買体験をお届けし、プラットフォーム全体の利用促進を実現いたします。

ピースユーライブは今後も、国内ライブコマース市場の発展を牽引するパイオニアとして、すべてのユーザーが楽しみながら新しいショッピング体験を享受できる革新的なプラットフォームの構築を目指してまいります。

■「Peace you LIVE」について

「ピースユーライブ」は､ECとライブ配信を組み合わせたライブコマースアプリです｡2020年9月のサービス開始から急速に成長を続け、4年間でライバー売上は約70億円以上、ライブ視聴時間は200万時間に達し､延べ5,000人以上のライバーが登録しています｡販売されている商品ジャンルは､アパレルやコスメ､食品､雑貨など多岐にわたる、日本最大級のライブコマースアプリです。

公式HP：https://peaceyoulive.com

Instagram：https://www.instagram.com/peaceyoulive

X（旧Twitter）：https://twitter.com/peaceyoulive

TikTok：https://www.tiktok.com/@peaceyoulive_official

■株式会社ピースユー

