【カタール航空】カタール・デューティーフリーが、中東初となる「POP MARTストア」をハマド国際空港に開業！

カタール航空左から：ヌーノ・モレイラ（カタール・デューティーフリー 戦略・商業担当副社長）、ハマド・アル・カター氏（ハマド国際空港 最高執行責任者）、ジャスティン・ムーン氏（POP MART・インターナショナル・グループ 上級副社長 兼 最高執行責任者）、サベット・ムスレ（カタール航空グループ リテール＆ホスピタリティ担当最高責任者）、ジェレミー・リー氏（POP MART アジアパシフィック 東南アジア・中東統括責任者）、エヴァ・ジャオ氏（POP MART アジアパシフィック マーケティング・ディレクター）

カタール航空グループが運営する「カタール・デューティーフリー（QDF）」は、世界中に人気を誇るアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」との提携により、中東初となるPOP MARTストアを、カタール・ドーハハマド国際空港にオープンしました。この新店舗の誕生は、QDFとPOP MART、そして世界中の同ブランドのファンにとって、記念すべき節目となります。

グランドオープニングイベントでは、「旅」をテーマにしたエネルギッシュなファッションショーが開催され、世界各地から集まったインフルエンサーやブランド関係者が、POP MARTのトイを取り入れた、フライトにふさわしいスタイリングを楽しみました。このイベントは、ブランドのクリエイティビティーを称えるとともに、QDFが目指す「日々の買い物を喜びの瞬間に変える、ワールドクラスのショッピング体験」というビジョンを体現するものとなりました。

新店舗では、ハマド国際空港を訪れる旅行者やコレクターの皆さまに、POP MARTの魅力あふれるキャラクターの世界感を身近に体感できる、創造性と遊び心に満ちたショッピング体験をご提供します。



また、今回のオープンを記念して、POP MARTは旅する人々のためにデザインされた新シリーズ「Twinkle Twinkle Wonderful Journey Series」を初公開しました。カードホルダー、U字型トラベルピロー、トラベル収納ポーチ、クロスボディバッグなど、旅を快適かつ楽しく彩るアイテムを揃え、世界を巡るトラベラーはもちろん、POP MARTファンやコレクターに最適なラインナップとなっています。

さらに購入特典として、「カタール限定ブランケット」も登場します。象徴的なデーツレッドカラーに伝統的なカタール模様、POP MARTキャラクターがあしらわれた柔らかなブランケットは、空港での待ち時間や長旅を快適なものにします。

新ストアは、ハマド国際空港の北ノード、C18ゲート付近という利便性の高い場所に位置しています。著名なスーク・アル・マタール（Souq Al Matar）エリアに隣接し、オーチャード（ORCHARD）エリアへと続く通路沿いに構える100平方メートルの店舗は、アート、文化、デザインが調和した空間を演出しています。現代建築の造形と、繊細な中東のエッセンスが融合した店内は、POP MARTの遊び心を感じさせる心地よく洗練された雰囲気を生み出し、訪れる人々を魅了します。

カタール航空グループ リテール＆ホスピタリティ担当最高責任者、サベット・ムスレは次のように述べています：

「POP MARTとの提携により、中東初の試みをハマド国際空港に導入できたことは、当社が空港のみならず、中東地域の小売のあり方を再定義し続けるという私たちの姿勢を示すものです。LABUBU（ラブブ）のような世界的アイコンからトレンドを反映したコレクションまで、POP MARTは当社のリテールに創造性と楽しさという新たな次元を加えてくれました。今回の提携は、独自性と体験価値を重視し、旅行者に驚きをもたらすという私たちのビジョンに完全に合致しており、トラベルリテールの新たなトレンドを生み出し、業界の基準を引き上げるものと感じております。」

POP MARTインターナショナル・グループの上級副社長兼最高執行責任者、ジャスティン・ムーン氏は次のように語りました：

「この度の新店舗開業は、“ファンとどこにいても会える”という当社のコミットメントの証です。カタールの豊かな文化と我々の遊び心あふれるキャラクターを融合させることで、単なるストア空間を超え、ポップカルチャーが地域社会とつながるための新たなグローバル基準を築いていきます。」

新ストアは年中無休・24時間営業で、旅行者やファンの方々を温かくお迎えします。文化的なエッセンスが散りばめられた空間で、ハマド国際空港での旅のひとときを、より記憶に残る体験へと変えてくれます。

今回のローンチは、POP MARTの中東市場へのエキサイティングなデビューであると同時に、QDFが掲げる「旅行者の体験を常に革新し、向上させる」という使命をさらに強化するものです。POP MARTの文化的創造性とQDFの先進的なショッピング体験を融合させることで、空港リテールの新たな基準を確立し、旅行者やコレクターにとってアート・カルチャー・遊び心に満ちた新しい発見の場を提供することを目指しています。

ハマド国際空港に中東初の店舗をオープングランドオープニングイベントでのファッションショー

■POP MARTについて

2010年創業のPOP MART（09992.HK）は、デザイナートイとポップカルチャーエンターテインメント業界のリーディングカンパニーです。キャラクターやIP（Intellectual Property、知的財産）を核とした統合的な事業モデルを活かし、創造的で没入感のある体験を通じてファンとつながり、世界中のファンの情熱を灯し、喜びを届けることを目指しています。

またPOP MARTはデザイナートイ、テーマパークや体験型イベント、デジタルエンターテインメントを軸に、世界中の才能あふれるアーティストを発掘・支援しています。IPポートフォリオには、MOLLY（モリー）、DIMOO（ディムー）、THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）、HIRONO（ヒロノ）、TWINKLE TWINKLE（トゥインクル トゥインクル）、SKULLPANDA （スカルパンダ）など、世界中のファンに愛されるキャラクターが含まれています。製品は30以上の国と地域で、570以上の店舗、2,500以上のROBO SHOP（自動販売機）、様々な販売チャネルを通じて展開。2020年に香港証券取引所に上場しました。

■カタール・デューティーフリーについて

カタール・デューティーフリーは、新世代の旅行者に向けて空港体験を変革しています。200以上のショッピング＆ダイニング店舗を擁し、生活必需品から世界的ブランド、革新的なコンセプトまで、比類なきセレクションを乗客の皆様に提供しています。

その中核を成すのは、“トリニティモデル”と呼ばれる統合型のビジネスモデルです。カタール航空およびハマド国際空港との緊密なパートナーシップのもと、あらゆるタッチポイントにおいてシームレスで五つ星の旅の体験を提供することを目的としています。

QDFの取り組みの根底にあるのは、「エクスペリエンスセントリシティ（experiencentricity）」という哲学であり、すべての中心に旅行者の体験を据えることを大切にしています。世界初の店舗展開や話題のブランドイベント、没入型かつパーソナライズされた体験を通じて、QDFは空港での買い物や食の楽しみ方に新たな価値を提供し、新たな基準を築いています。

パイオニア精神と革新へのコミットメントを持つQDFは、旅行者向けのリテール体験の未来を切り拓くことに尽力しており、すべての旅を記憶に残るものにする空間と体験の創出に取り組んでいます。