Shake Shack日本上陸10周年記念！ミシュラン2つ星の日本料理店「傳」長谷川在佑シェフと9年ぶりの再コラボ。限定バーガー「傳シャック（10th Anniv.）」など4品のセットを2日間限定発売

アイビーカンパニー株式会社

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack(R)」（以下、シェイク シャック）は、2025年11月13日（木）に日本上陸10周年を迎えます。これを記念し、ミシュランガイド東京で2つ星を獲得する日本料理店「傳（でん）」の長谷川在佑シェフとの「シェフコラボ」を実施いたします。本企画は、シェイク シャックが世界各地で活躍するトップシェフとともに特別メニューを開発し、期間限定で販売する人気企画です。日本上陸以来、多くのお客様にご愛顧いただいてきた感謝の気持ちを込めて、10周年を記念した特別メニューのセットを、11月15日（土）・16日（日）の2日間で合計500食限定にて、日本1号店「シェイク シャック 外苑いちょう並木店」で販売いたします。

長谷川シェフは、2016年にシェイク シャック日本上陸1周年を記念して実施した「シェフコラボ」に参加していただき、きゅうりのマリネや赤味噌と山椒を使ったソースを合わせた1日限定バーガー「DEN Shack(デン シャック)」を開発。多くのお客様からご好評をいただきました。今回、日本上陸10周年という節目を迎えるにあたり、再び長谷川シェフにオファーを行い、9年ぶりとなるコラボレーションが実現しました。

本企画では、シェイク シャックのクラシックなアメリカンスタイルに、長谷川シェフならではの日本料理のエッセンスを融合。鰻や山椒、奈良漬けなど和の食材を使用したバーガー「傳シャック (10th Anniv.) 」をはじめ、甘辛く煮込んだ牛頬肉とブルーチーズを合わせたチーズフライ、日本茶「つゆひかり」とレモネードをブレンドしたフィフティフィフティ、発酵パンのショコラとほうじ茶を組み合わせたコンクリート（アイスデザート）の計4品のセットを、お客様がコースのようにお楽しみいただけるようセットで販売いたします。10周年の節目にふさわしい特別メニューを通じて、日頃のご愛顧への感謝と、シェイク シャックと傳が織りなす“和と洋の味の融合”をお楽しみください。

■シェフコラボとは

シェイク シャックは、創業者ダニー・マイヤーがニューヨークの公園で始めたホットドッグカートを原点に、ファインダイニングの精神を受け継ぐハンバーガーレストランです。そのルーツを大切に、世界各地の名シェフと共に特別メニューを創り上げる人気企画「シェフコラボ」を展開しています。これまでに香港「ザ チェアマン」のダニー・イップ氏、ニューヨーク「モモフク」のデビッド・チャン氏、ソウル「ミングルス」のカン・ミングー氏など、トップシェフが参加。日本でも「傳」をはじめ「レフェルヴェソンス」の生江史伸氏、「ラシーム」の高田裕介氏とのコラボレーションを実現しています。

■傳（でん）/長谷川在佑シェフ プロフィール

幼い頃、芸者であった母が料亭から持ち帰る弁当に触れ、料理の道を志す。高校卒業後、「神楽坂 うを徳」で住み込み修行を開始し、さまざまな名店で経験を積む。2008年、29歳で独立し東京・神保町に「傳」を開店。開店からわずか3年で「ミシュランガイド東京2011」にて二つ星を獲得。日本の四季や文化を大切にしながらも既存の枠にとらわれない革新的な日本料理を提案。「世界のベストレストラン50」や「食べログアワード」など世界各国のホスピタリティアワードを受賞するなど、お客様を虜にする傳のユーモアあふれたおもてなしが評価されている。

【 傳 OFFICIAL WEB 】(https://www.jimbochoden.com/)

【長谷川シェフからのメッセージ】

シェイク シャックとのコラボレーションのお話をいただいたときは、素直に嬉しく思いました。10年前の「DEN Shack」で感じたワクワク感を、もう一度スタッフみんなで共有したいという気持ちで取り組んでいます。今回のコラボメニューのテーマは、「これまでにない新しいバーガー」を、意識しました。シェイク シャックならではの味わいに、日本料理らしさやどこか懐かしい味を取り入れ、全体のバランスを意識して仕上げました。

「シェイク シャックらしさ」と「日本ならではの個性」をどう融合させるかを考えた結果、選んだメイン食材が「鰻」です。日本ではたれをつけて焼くのが一般的ですが、海外ではスモークして肉料理と合わせることもあり、ビーフパティとの相性の良さに着目しました。鰻は海外でも親しまれている食材で、世代や国を問わず多くの方に楽しんでいただけると思います。さらに、前回のメニューとのつながりを感じていただけるよう、バーガーのソースには前回も使用した「山椒」を香りのアクセントとして

取り入れました。

今回は、バーガーだけでなくサイドメニューやドリンク、デザートまでをセットにして、一連の流れで味わう“コース”のような体験として楽しんでいただける構成にしました。とはいえ、ハンバーガーは気軽に、豪快に食べるのが一番です。この特別な味を、自由に楽しんでいただけたら嬉しいです。

■シェフコラボメニュー詳細

販売期間：2025年11月15日(土) ・ 16日(日)の2日間限定

販売店舗：シェイク シャック 外苑いちょう並木店 (〒107-0061 東京都港区北青山2-1-15)

販売期間中の営業時間：OPEN 10:00 / L.O. 20:30 / CLOSE 21:00

※11月8日(土)～20日(木)までの営業時間はOPEN 9:30 / L.O. 20:30 / CLOSE 21:00

セット価格：\5,500（税込）

※各日ご用意した食数がなくなり次第、販売を終了いたします。

傳シャック (10th Anniv.) （デン シャック）

ホルモン剤フリーのアンガスビーフ100％を使用したジューシーなパティに皮目を醤油で香ばしく焼いた鰻を重ね、コクのあるチェダーチーズ、食感のアクセントに刻んだ奈良漬け、ほろ苦さと彩りを添えるセルバチコ、山椒を効かせた自家製の山椒シャックソースが全体をまとめ引き立てます。海外では馴染みのある“鰻×肉”の組み合わせを、長谷川シェフが日本の感性で再構築。寄せ鍋やお好み焼きなど、日常の食卓で魚介と肉を自然に組み合わせてきた日本人にとっても、どこか親しみを覚える味わいながら新しい発見のある、和とアメリカンが調和したイノベーティブなバーガーです。

牛頬肉とブルーチーズフライ

手でほぐせるほど柔らかく煮込んだ甘辛い牛頬肉をトッピングしたフライ。仕上げにシェイク シャックオリジナルのクリーミーなチーズソースと香り高いブルーチーズをかけ、濃厚で奥行きのある味わいに仕上げました。じゃがいもと甘辛い肉を合わせた“肉じゃが”を思わせる組み合わせは、懐かしさと新しさを併せ持つ味わい。親しみやすくも新鮮な食体験を楽しめる、食の好奇心を刺激する一品です。

つゆひかり フィフティフィフティ

人気のオリジナルレモネードに、傳のお店で出している日本茶「つゆひかり」を50:50の割合で合わせました。やさしい渋味の中に旨味と甘味が引き立つ爽やかな味わいが特徴のつゆひかりと、甘酸っぱいレモネードの組み合わせは、緑茶のまろやかさがレモンの酸味をやわらげ、後味にはほんのりとした甘みと清涼感を楽しめます。

発酵パンショコラクリート

シェイク シャックの店舗で仕込む口どけの良いバニラフローズンカスタードに、焼いたパンを液体に浸して再発酵させ、香ばしさをそのままにショコラに練りこんだ「発酵パンのショコラ」をトッピング。仕上げには、甘いクローヴの香りをふんわりと感じられるフレーバー入りほうじ茶を振りかけた、薫り豊かなコンクリートです。発酵パンの香ばしさとショコラの深みのある甘さに、ほうじ茶のほろ苦さとクローヴのスパイシーさが絶妙に重なり、口の中で奥行きのある味わいを楽しめます。

■シェイク シャック日本上陸10周年記念 シェフコラボ特典

11月15日（土）・16日（日）の2日間、シェイク シャック 外苑いちょう並木店にてシェフコラボメニューをご購入・ご来店いただいたお客様に、数量限定の特典をご用意しています。

【ご購入特典】

シェフコラボメニューをご購入いただいたお客様に、シェイク シャック日本上陸10周年を記念した非売品のオリジナルステッカーを、ランダムで1枚プレゼント。

【ご来店特典】

シェフコラボメニュー販売期間中、愛犬をお連れのうえシェイク シャック外苑いちょう並木店にご来店いただいたお客様には、長谷川シェフの愛犬“プチJr.”をモチーフにしたオリジナルドッグビスケットを1枚プレゼント。

※ステッカーはお一人様1枚まで、ドッグビスケットは愛犬1匹につき1枚のお渡しです。

ステッカーの色は選べません。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■Shake Shackについて

シェイク シャックは、NYの高級レストラングループ「ユニオン・スクエア・ホスピタリティ・グループ」の創業者ダニー・マイヤーがモダンなバーガースタンドをコンセプトに誕生させた″ファインカジュアル“なグルメバーガーレストランです。「Stand For Something Good(TM)」というブランドミッションのもと、良質で安心・安全な食材の調達や地球環境に優しいデザインを採用。チャリティーや地域

コミュニティのサポートを行うなど、レストランの枠組みに捉われない様々な活動を行っています。

■オフィシャルWEBサイト(https://www.shakeshack.jp)

■Instagram(https://www.instagram.com/shakeshackjpn)

■X(https://twitter.com/shakeshackjpn)

■Threads(https://www.threads.net/@shakeshackjpn?invite=0)