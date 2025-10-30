パッシブ光LAN （POL） 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月24に「パッシブ光LAN （POL）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。パッシブ光LAN （POL）に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
パッシブ光LAN （POL）市場の概要
パッシブ光LAN （POL） 市場に関する当社の調査レポートによると、パッシブ光LAN （POL） 市場規模は 2035 年に約1390 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の パッシブ光LAN （POL） 市場規模は約340 億米ドルとなっています。パッシブ光LAN （POL） に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 15.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、パッシブ光LAN（POL）市場シェアの拡大は、建物の効率化規制とネットゼロ目標の達成によるものであり、POLの低消費電力と省スペース性は、大企業や主要な公共機関にとって調達における選択肢となっています。連邦及び州の建築エネルギー基準は、ITインフラの運用コストのハードルを引き上げる可能性があります。米国連邦規則では、新規の連邦ビルに10 C.F.R. 433/435エネルギー基準と建築エネルギー基準プログラムへの準拠を義務付けています。こうした傾向により、主要な機関や所有者は、低消費電力で省スペースのITアーキテクチャを優先するようになる可能性があります。これにより、POL市場にビジネスチャンスが創出される可能性があります。
パッシブ光LAN （POL）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
パッシブ光LAN（POL）に関する市場調査では、公共部門のIT近代化と調達手段がPOLベンダーにとって大規模かつ集中的なビジネスチャンスを創出することで、市場シェアが拡大することが明らかになりました。本レポートでは、国レベル及び地方レベルの近代化プログラムと調達手段を特定し、施設ネットワークの需要を制度化しています。
例えば、米国連邦政府の調達文書は、連邦政府施設全体のネットワーク近代化を目標としています。さらに、連邦政府のプログラムや大規模な公共入札は、ベンダーが公共機関向けPOL製品を製品化するための高価値な機会を生み出し、関係者にとって魅力的なセグメントを創出する態勢を整えています。
しかし、今後数年間は、レガシーシステムとの互換性が市場成長の制約となることが予想されます。パッシブ光LAN（POL）は、既存の銅線ベースまたはレガシーネットワークシステムとの統合が困難な場合があり、メディアコンバータ、プロトコルアダプタ、あるいはネットワーク全体の再設計が必要になることもあります。これは、導入の複雑さと全体的なコストの増加につながります。これらの統合障壁は、特に現在のインフラストラクチャが完全に定着しているシステムでは導入プロセスを妨げる可能性があり、システムに影響を与えずに置き換えることが困難な場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333155&id=bodyimage1】
パッシブ光LAN （POL）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333155&id=bodyimage1】