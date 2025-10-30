個人用途から産業用まで拡大--レーザー彫刻機市場、CAGR12.9%で2031年に20.71億米ドル規模へ
レーザー彫刻機はレーザーマーキング機、レーザーコーディング機などとも呼ばれる。各種の物質表面にレーザービームで永久的なマークを付ける機械である。マーキングの原理は、表面物質の蒸発によって深層物質を露出させること、または光エネルギーによって表面物質に化学的・物理的変化を起こして痕跡を「刻む」こと、あるいは光エネルギーで一部の物質を燃やして必要なパターンや文字を表示させることの三つである。多くの非金属材料を彫刻可能である。
服装補助材料、医薬品包装、酒類包装、建築陶磁器、飲料包装、繊維切断、ゴム製品、外装銘板、工芸品、皮革、電子部品、集積回路（IC）、電気機器、携帯通信機器、金属製品、工具部品、精密機械、眼鏡時計、宝飾品、自動車部品、プラスチックキー、建築材料、PVC パイプ、医療機器などの分野で使用され、金属及び多くの非金属材料を彫刻可能であり、特に精細さと高精度が要求される製品加工に適している。
本報告書におけるレーザー彫刻機は、ハンドヘルド型、卓上型などのポータブル機器を指す。
業界の発展特徴：多様化するニーズと技術革新が成長を牽引
レーザー彫刻機市場の発展特徴は、第一に産業用途と個人用途の両極化である。大規模製造業では、自動化や生産効率の向上に向けた高速・高精度機種の需要が増しており、一方で一般消費者や小規模工房では、コンパクトで扱いやすいデスクトップ型が普及している。第二に、レーザー技術の進歩が市場を押し上げている。波長制御や冷却技術の進展により、加工可能な素材の幅が広がり、複雑なデザインや微細構造にも対応できるようになっている。さらに、ソフトウェアとの統合やAIによる自動最適化も進み、ユーザーフレンドリーな設計が加速している。こうした特徴は、工芸から製造業、教育現場に至るまで多様な領域にレーザー彫刻機の浸透を促している。
市場規模：二桁成長を続ける拡大市場
LP Informationの最新レポート「グローバルレーザー彫刻機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/523662/laser-engraving-and-engraver-machines）によると、レーザー彫刻機の世界市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.9%で拡大し、2031年には20.71億米ドル規模に達すると予測されている。この高成長の背景には、製造業の高付加価値化と個人消費の拡大の両面がある。特に、グローバル市場においては新興国での製造業の高度化が進んでおり、製品の差別化やブランド力強化を目的とした刻印需要が急増している。また、先進国ではDIYやパーソナライズ製品への志向が強まっており、ECを通じた販売の広がりも市場拡大を後押ししている。産業用大型機から家庭用小型機まで市場セグメントは多様化しており、今後も成長の持続性が見込まれる。
図. レーザー彫刻機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333137&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333137&id=bodyimage2】
図. 世界のレーザー彫刻機市場におけるトップ25企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産企業：グローバル競争を牽引するリーディングプレイヤー
服装補助材料、医薬品包装、酒類包装、建築陶磁器、飲料包装、繊維切断、ゴム製品、外装銘板、工芸品、皮革、電子部品、集積回路（IC）、電気機器、携帯通信機器、金属製品、工具部品、精密機械、眼鏡時計、宝飾品、自動車部品、プラスチックキー、建築材料、PVC パイプ、医療機器などの分野で使用され、金属及び多くの非金属材料を彫刻可能であり、特に精細さと高精度が要求される製品加工に適している。
本報告書におけるレーザー彫刻機は、ハンドヘルド型、卓上型などのポータブル機器を指す。
業界の発展特徴：多様化するニーズと技術革新が成長を牽引
レーザー彫刻機市場の発展特徴は、第一に産業用途と個人用途の両極化である。大規模製造業では、自動化や生産効率の向上に向けた高速・高精度機種の需要が増しており、一方で一般消費者や小規模工房では、コンパクトで扱いやすいデスクトップ型が普及している。第二に、レーザー技術の進歩が市場を押し上げている。波長制御や冷却技術の進展により、加工可能な素材の幅が広がり、複雑なデザインや微細構造にも対応できるようになっている。さらに、ソフトウェアとの統合やAIによる自動最適化も進み、ユーザーフレンドリーな設計が加速している。こうした特徴は、工芸から製造業、教育現場に至るまで多様な領域にレーザー彫刻機の浸透を促している。
市場規模：二桁成長を続ける拡大市場
LP Informationの最新レポート「グローバルレーザー彫刻機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/523662/laser-engraving-and-engraver-machines）によると、レーザー彫刻機の世界市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.9%で拡大し、2031年には20.71億米ドル規模に達すると予測されている。この高成長の背景には、製造業の高付加価値化と個人消費の拡大の両面がある。特に、グローバル市場においては新興国での製造業の高度化が進んでおり、製品の差別化やブランド力強化を目的とした刻印需要が急増している。また、先進国ではDIYやパーソナライズ製品への志向が強まっており、ECを通じた販売の広がりも市場拡大を後押ししている。産業用大型機から家庭用小型機まで市場セグメントは多様化しており、今後も成長の持続性が見込まれる。
図. レーザー彫刻機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333137&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333137&id=bodyimage2】
図. 世界のレーザー彫刻機市場におけるトップ25企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産企業：グローバル競争を牽引するリーディングプレイヤー