猫好き必見！伝統工芸×癒しのデザイン【大阪錫器】錫製 箸置き５ヶセット
――食卓に小さな癒しと伝統の輝きを――
大阪錫器が手がける「錫製 箸置き 猫 ５ヶ入」は、高純度の錫を用いて一つひとつ丁寧に仕上げられた、日本の伝統工芸の技と遊び心が融合した逸品です。
愛らしい猫の姿をモチーフにした箸置きは、可愛らしさの中にも上質な金属の艶を感じさせ、和食はもちろん、洋食のテーブルにも自然に馴染みます。職人による手仕事ならではの柔らかな光沢と質感が、食卓に穏やかな温もりを添えてくれます。
錫は抗菌性が高く、錆びにくい特性を持つため、日常使いにも安心。５つセットになっているため、ご家族用や来客時にも重宝します。
猫好きな方へのプレゼントや、新築祝・結婚祝い・おもてなしギフトにも最適。
伝統工芸の美と現代のライフスタイルが調和した【大阪錫器】ならではの上質なテーブルアクセサリーです。
