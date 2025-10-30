アニメ『暗殺教室』より、新規公式描き下ろしイラスト《ロリィタファッションver.》を使用した商品が発売決定！対象商品のご予約で「特製イラストカード」がもらえる、アニメイト通販予約フェアも実施します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332985&id=bodyimage1】
アニメ『暗殺教室』アニメイト通販予約フェアが、【2025年10月30日（木）～11月26日（水）】の期間で開催決定！
期間中、アニメイト通販にて、対象のアニメ『暗殺教室』関連のキャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全5種）」を1枚プレゼント！
フェアの対象商品は、新規公式描き下ろしイラスト《ロリィタファッションver.》を使用した新商品です。渚たちがおしゃれなロリィタファッションに身を包んだとっても可愛いイラストになっております！
【フェア開催期間】
2025年10月30日（木）～11月26日（水）
【対象店舗】
・アニメイト通販
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114158
【概要】
期間中、アニメイト通販にて、アニメ『暗殺教室』対象のキャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全5種）」を1枚プレゼント！
（対象商品：アニメ『暗殺教室』アニメイト通販予約フェア《ロリィタファッションver.》新商品のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332985&id=bodyimage2】
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※特典は商品配送時に同梱致します。
【商品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332985&id=bodyimage3】
----------------------------------------------------------------------------
■アニメ『暗殺教室』トレーディング缶バッジ《ロリィタファッションver.》（全10種）
※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（10個入り） 4,400円（税込）
種類：全10種
----------------------------------------------------------------------------
■アニメ『暗殺教室』トレーディングクリアカード《ロリィタファッションver.》（全10種）
※トレーディング商品
素材：PP
サイズ：約W63mm×H89mm以内
価格：1枚 440円（税込）/1BOX（10枚入り） 4,400円（税込）
種類：全10種
----------------------------------------------------------------------------
■アニメ『暗殺教室』アクリルスタンド《ロリィタファッションver.》（全5種）
素材：アクリル
サイズ：本体 約W55mm×H150mm以内/台座 約W50mm×H37mm以内
価格：1,980円（税込）
種類：全5種
----------------------------------------------------------------------------
■アニメ『暗殺教室』アクリルキーホルダー《ロリィタファッションver.》（全5種）
素材：アクリル・金属
サイズ：約W50mm×H70mm以内
価格：715円（税込）
種類：全5種
----------------------------------------------------------------------------
■アニメ『暗殺教室』B2タペストリー《ロリィタファッションver.》（全5種）
素材：スエード
サイズ：約W515mm×H728mm（B2サイズ）
価格：3,300円（税込）
種類：全5種
----------------------------------------------------------------------------
■アニメ『暗殺教室』BIGホログラム缶バッジ《ロリィタファッションver.》（全7種）
素材：金属・紙・PET
