エース設計産業株式会社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332956&id=bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、エース設計産業株式会社（大阪府 代表取締役社長 馬渕 智幸、以下エース設計産業）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
エース設計産業は、1976年創業の大阪本社を拠点とする設計・開発企業です。メカ設計から電気・ソフト設計、FAロボットシステムのインテグレーション、試作・検証など幅広い分野でワンストップのサービスを提供。技術力とDX推進により、先進的なメカトロニクス設計で産業界に貢献しています。
同社では、業務管理および収支管理の精度向上のためにシステムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、上記の課題解決とともにZACが業務フローに合っていて効率化が期待できる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後も設計業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、エース設計産業株式会社（大阪府 代表取締役社長 馬渕 智幸、以下エース設計産業）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
エース設計産業は、1976年創業の大阪本社を拠点とする設計・開発企業です。メカ設計から電気・ソフト設計、FAロボットシステムのインテグレーション、試作・検証など幅広い分野でワンストップのサービスを提供。技術力とDX推進により、先進的なメカトロニクス設計で産業界に貢献しています。
同社では、業務管理および収支管理の精度向上のためにシステムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、上記の課題解決とともにZACが業務フローに合っていて効率化が期待できる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後も設計業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
プレスリリース詳細へ