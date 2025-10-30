アップサイクルをカルチャーにする新ショップ『PATCH&PLAY』、11月1日（土）原宿にオープン。

株式会社STORY&Co.

株式会社STORY&Co.（東京都千代田区／代表取締役 細川 拓）は、循環型クリエイティブコミュニティ「NewMake Labo」内に、新ブランド「PATCH&PLAY（パッチ アンド プレイ）」を2025年11月1日（土）にオープンします。 “すきなきもちを、ぬいつけよう。”をコンセプトに、PATCH（ワッペン）とPLAY（お直し・リメイク）を組み合わせ、ファッションの延長線上にあるリペアカルチャーを、原宿から発信します。

■ 原宿から、アップサイクルの新しいムーブメントを。

“すき”をそっと添える

そのひと手間が、モノとの関係にやさしい変化を生み出す

PATCH&PLAYは、遊ぶように楽しみながら、サステナブルな選択肢を提案するブランドです。

お気に入りの服にワッペンを貼ったり、刺繍を加えたり。

その“ちょっとしたひと手間”が、次のクリエイティブやカルチャーを生み出す。

そんな遊び心と、サステナブルな感性が共存する空間。

リペアを「修理」ではなく「スタイル」として再定義し、ストリートとクラフトのあいだにある、新しい表現の場をつくります。

・PATCH - 約500種類以上のワッペンで、自分の“好き”を再構築。クリエイターとのコラボレーションワッペンPATCH&PLAYオリジナルワッペン

オープン時には、オリジナル、セレクト、NewMakeに所属するクリエイターのイラストを起用したコラボレーションワッペンなど、約500種類のラインナップでスタートし、順次拡充予定です。

ブランドロゴとオリジナルワッペンのデザインを手がけるのは、グラフィックデザイナーの増田 豊氏。

アルファベットや数字が“めくれ上がる”ような独自のデザインは、「Respect（リスペクト）」「Layer（レイヤー）」「Play（プレイ）」という3つの思想を象徴し、“元の価値を尊重しながら、新しい物語を重ねていく”というPATCH&PLAYの精神を体現しています。

ワッペンキーホルダーやヘアアクセサリーなどアレンジアイテムや、企業やクリエイターとのコラボレーションワッペンを展開予定です。

・PLAY - 「直す」ことを、カルチャーに。ワッペンをショップで圧着人気の'ダーニング'でデザイン補修シャツなどのリメイク

裾上げやボタン付けといった基本的なリペアから、ダーニングや刺し子などの創造的なリメイクまで、多種多様なメニューをご用意。リペアスタッフが店舗にて承ります。リペアを“再生”ではなく“再編集”と捉え、ファッションとクラフトのあいだを行き来するような“見せるお直し”を提案します。

原宿・表参道のブランドショップや地域で活動するクリエイターからも「直す文化の発信地」として愛される存在を目指し、ファッションの街から、持続的に循環するカルチャーを発信していきます。

・空間と体験 - ラボのように、遊びながら実験する。

「PATCH（貼る）」「PLAY（遊ぶ）」を体現する店内では、無機質なフェンスに並ぶワッペン、ワッペンを自由に手に取り、レイアウトやリメイクを楽しめるプレイエリア、刺繍機のライブ感、遊び心溢れるフォトスポットなど、SNS世代が共感したくなる、リアルとデジタルを横断する体験を展開します。

オープン後も、会員利用が可能なNewMake Laboの機能はそのままに、ミシンや刺繍機を使ったワークショップを開催。企業・ブランドとのコラボレーションでは、PATCH&PLAYの活動を活かし、新たなサステナブルクリエイションの魅力を企画、提案していきます。

■ オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、期間限定のキャンペーンを開催します。

・お直し 10％OFF（※1,980円以上のメニューが対象）

・SNSフォロー特典 公式Instagram［@patchandplay_tokyo(https://www.instagram.com/patchandplay_tokyo/)］のフォローで、オリジナルステッカーをプレゼント！

お気に入りを“もう一度好きになる”リペア体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■ SHOP INFORMATION

店舗名： PATCH&PLAY（パッチ・アンド・プレイ）

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿ベルピア104（NewMake Labo内）

オープン日： 2025年11月1日（土）

営業時間： 11:00～18:00（不定休）

Instagram： @patchandplay_tokyo(https://www.instagram.com/patchandplay_tokyo/)

■ NewMakeについて

NewMakeは「新しい価値をつくる、クリエイティブなコミュニティ」です。

表参道・原宿を拠点とする「NewMake Labo」を運営し、国内外ブランドの余剰在庫や規格外品を活用したアップサイクルやリペア体験を展開。「Repair, Renew, Continue」をコンセプトに、ファッションを起点とした循環型社会の実現を目指しています。

【公式HP】https://storyandco.co/service/new-make(https://storyandco.co/service/new-make)

【Instagram】NewMake official(https://www.instagram.com/newmake_official/)・NewMake Labo(https://www.instagram.com/newmakelabo/)

■ 会社概要

会社名：株式会社STORY&Co.（ストーリーアンドカンパニー）

代表者：代表取締役 細川 拓

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目1番3号 日本生命丸の内ガーデンタワー3階

設立：2016年

事業内容：

・クリエイティブコミュニティ「NewMake」の運営

・体験シェアリングサイト「AND STORY」の企画・運営

・ブランディング・コンテンツプロデュース

・デザインコンサルティング

・サステナブルプロジェクトの企画・推進

公式HP：https://storyandco.co/(https://storyandco.co/)