Universal Digital Inc.との融資枠に関する基本合意締結のお知らせ

ReYuu Japan株式会社

当社は本日、カナダCSE上場のUniversal Digital Inc.（以下「Universal社」という。）との間で、1億米ドル（約150億円）を上限とする融資枠の組成に関する協力体制の構築について基本合意書（MOU）を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

１. 基本合意締結の背景・目的

当社は、2025年９月９日に決議した暗号資産のトレジャリー戦略に基づき、外部資本との連携による資金調達スキームの構築を進めております。

この方針のもと、暗号資産の段階的取得・運用に必要な資金手当のため、信頼性の高いパートナーとの協力体制を構築することが急務となっておりました。

Universal社はビットコインを中核とするトレジャリー戦略を推進しており、2025年10月24日付の発表(https://www.newsfilecorp.com/release/271936/)におきましても、資金調達策において調達資金の80％以上をビットコイン購入に充当する旨を公表しております。

このような経緯から、当社の戦略と親和性が高いと判断いたしました。

今回の基本合意締結により、当社は同社との連携のもと、外部資金を活用した資産取得体制の構築に向けた協議を開始いたします。

なお、当社は2025年9月にUniversal社に対し、今後の協業関係の発展を見据えた新株予約権の譲渡承認を行っており、本件基本合意は同社との中長期的な関係深化の一環として位置づけられます。

このたびの基本合意締結により、世界的なビットコイントレジャリー推進企業との連携が一層具体化するとともに、外部資金を活用した資産取得体制の構築に向けた協議が開始いたしました。

２. 基本合意の内容

本件基本合意は、Universal社との間で1億米ドル（約150億円）を上限とする融資枠の組成に向けて協力する枠組みを定めたものです。

現時点では金利条件等の詳細は確定しておらず、今後、詳細が決定いたしましたら速やかにお知らせいたします。

３. 今後の見通し

当社は本件基本合意を踏まえ、引き続き慎重かつ迅速に暗号資産トレジャリー戦略の具現化に向けた協議を進めてまいります。

基本合意に基づき設定された協力体制を通じて、融資の枠組みの具体化や関係者との調整を進め、実行可能な資金調達スキームを検討していく方針です。

会社概要

■会社名：ReYuu Japan株式会社（東証スタンダード 証券コード：9425）

※2024年2月1日付で「日本テレホン株式会社」から「ReYuu Japan株式会社」へ商号を変更しました。

■所在地：

（大阪本社）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー9階

（東京本社）東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル14階

（モバイルリファビッシュセンター）大阪府大阪市北区長柄西一丁目7番43号

■代表者：代表取締役社長 重富崇史

■事業内容：スマートフォン、タブレット、パソコンを中心とするリユース製品の売買およびレンタル

■URL：https://www.reyuu-japan.com/

プレスリリースについてのお問い合わせ先

〔担当者〕企画管理部 武本

〔E-mail〕ir-info@reyuu-japan.com