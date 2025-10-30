沼津の未来を語るローカルナイト第2弾『NIGHT SHIFT NUMAZU Vol.2』11月4日（火）開催決定、参加者募集中！～地域プレイヤーが語る“まちの今とこれから”～

EXPACT株式会社

静岡を拠点に地方スタートアップなどの創業支援、学生向けアントレプレナーシップ教育等を行うEXPACT株式会社（静岡県静岡市、代表取締役 高地 耕平、以下：エクスパクト）は、一般社団法人lanescape（レーンスケープ）、加和太建設株式会社と共催し、沼津のまちづくりと起業家精神をテーマにしたナイトイベント『NIGHT SHIFT NUMAZU Vol.2』（お申込みはこちら：https://peatix.com/event/4634611）を2025年11月4日（火）に開催します。





本イベントは、クラフトビール、小商い、公共空間、駅前再開発など、沼津の「今」動き出している現場の挑戦者たちが集い、街の未来について語り合う地域交流イベントです。Vol.1 では20名以上が参加し、地域で新たな挑戦をする人々のつながりを生みました。今回のVol.2では、よりスケールを拡大し、“食×小商い×まちづくり” のリアルを届けます。

■「NIGHT SHIFT NUMAZU Vol.2」について

沼津駅前の夜に、挑戦者たちが気軽に集い語り合える“ローカルナイトカンファレンス”。Vol.1では、起業家 × 食 × コミュニティの視点から沼津の新しい動きを共有し、参加者の間で協業も生まれました。Vol.2ではさらに領域を広げ、飲食・小商い・公共空間・都市開発など、多様な実践者が集います。沼津市では現在、駅前再開発や公共空間の活用など、街の未来を形づくる多くのプロジェクトが動き出しています。『NIGHT SHIFT NUMAZU Vol.2』では、そのつながりをさらに拡げ、最前線で挑戦を続ける実践者たちが登壇し、クラフトビール、小商い、子育てと仕事、空間デザインといった多様な領域から“ローカルだからこそ生まれる挑戦”のリアルを届けます。



＜イベント概要＞

名 称：NIGHT SHIFT NUMAZU Vol.2 ～変革する街、挑むひと、つながる未来～

日 時：2025年11月4日（火）18:30～20:40

会 場：PASO（新仲見世商店街内）／トーク会場：El Pasito（エルパシート）

参加費：一般2,000円（1ドリンク＋1フード）／トークのみ1,300円／学割500円



フードは「カオリノモリ」のブリスボールに加えて「REFS」による地域食材を活かした特製メニューをご用意。

クラフトビールとのペアリングで、街の“味”も体感できます。



■ プログラム

CHALLENGERS TALK「まちが動くリアル」

本イベントは、沼津市が実施する「スモールビジネス起業セミナー」の一環として、エクスパクトが受託・運営するプログラム（通称「Next Startup Numazu」）の一部として開催されました。本取り組みでは、高校生から社会人までを対象に、学び・実践・伴走支援を通じて“挑戦の循環”を生み出すことを目指しています。

■今後の展開

【令和7年度 沼津市スモールビジネス起業セミナー】

地域での小さなビジネス創出を目指す実践型プログラムです。原体験の掘り下げから地域資源の価値化、事業アイデアのピッチまでを体系的に学び、等身大の起業を支援します。地域企業や起業家とのネットワークづくりを通じて、持続的なビジネスの芽を育てます。



スケジュール

第2回 地域資源価値化ワークショップ

日時：2025年10月31日（金）18:30～20:00

会場：レンタルスペース POPLY（上土町）

講師：桜井 貴斗氏（株式会社HONE）

内容：地域の食・観光・伝統文化などを題材に、ビジネスにつながる資源の価値を再発見する。



第3回 沼津市での起業事例紹介 ～食・観光業～

日時：2025年11月15日（土）13:00～14:30

会場：EL PASITO（大手町）

講師：小松 浩二氏（一般社団法人 lanscape）

内容：地域に根差した飲食・観光分野での起業事例を紹介し、リアルな体験談を共有する。



第4回 事業アイデアピッチ

日時：2025年12月13日（土）～12月14日（日）9:00～18:00

会場：プラサヴェルデ（大手町）

講師：中本 卓利氏（StartupWeekend 事務局）

内容：2日間にわたり、自らの事業アイデアを形にし、最終的にピッチとして発表。

■EXPACT株式会社とは

EXPACTは、スタートアップやベンチャー企業の資金調達（融資/エクイティ/補助金）から、人事、広報支援まで企業の成長ステージに合わせて、幅広くコンサルティングを行う。特に、得意とする資金調達支援において補助金（小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金など）を活用した資金調達支援社数が300社を超えており、補助金等資金調達による支援総額は2025年時点で「40億円」を突破を突破。そのほか、TOMOLプロジェクトやStartup Weekend静岡の立ち上げ、学生に向けた起業講座やセミナーの実施など約6年間静岡における起業家育成にも取り組んでいます。



＜会社概要＞

（１）社 名 ：EXPACT株式会社（ https://expact.jp/ ）

（２）代表取締役：高地 耕平

（３）本社所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町8番地の12

（４）設 立 ：2018年7月

（５）事 業 内 容：資金調達支援（融資・VC・補助金）、人事制度構築・採用支援、広報PR支援等



