TechHigher、スライド発表資料の買取キャンペーンを開始

株式会社エクシード

株式会社エクシード（代表取締役：澤部愛子／本社：東京都渋谷区）が運営する10代向けデジタル教育サービス「TechHigher(https://www.techhigher.club/)（テックハイアー）」において、ScratchやMinecraftなどで制作した作品を自分の言葉で紹介する「スライド発表資料買取キャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンでは、「ビジネス入門コース」で学ぶGoogleスライドを活用し、生徒が自分の作品を紹介する発表資料を制作。“つくる力”だけでなく、“伝える力”を育むことを目的としています。

＜ 作品づくりから“発表”へ。AI時代に求められる「伝える力」＞

生成AIや動画制作など、子どもたちが表現する機会が広がる今、TechHigherでは“発信力”を重視した新しい学びを提案しています。

今回のキャンペーンでは、Scratch・Minecraft・Robloxなどで制作した自分の作品を紹介するスライド資料を募集。制作の工夫や発見を自分の言葉でまとめることで、構成力や表現力を育むことを狙いとしています。

＜使用教材：「ビジネス入門コース」＞

プレゼン資料の制作には、TechHigher「ビジネス入門コース」のGoogleスライド教材を使用。

同コースは、Excel・Google Sheets・Google Slides・Wordを扱い、社会で活きる実践的なITスキルを楽しく学べる構成です。

中でもGoogle Slides編は、発表資料を作る内容で、成果を“見せる力”を伸ばす講座として注目されています。

＜キャンペーン 概要＞

＜説明会のご案内＞

- 名称：TechHigher スライド発表資料買取キャンペーン- 対象：「ビジネス入門」受講生（全国のTechHigher提携教室で受講した生徒）- テーマ：自分が制作した作品を紹介するスライド資料（Scratch・Minecraft・Robloxなど）- 応募形式：Googleスライド10枚以内- 対価：Amazonギフト券500円分を進呈（審査あり）- 募集期間：2025年11月1日～2026年1月末日- 進呈時期：2026年2月下旬（対象教室宛にメール通知）- 提出方法：教室単位でまとめてフォームより提出（詳細は加盟教室に案内）

本キャンペーンおよび「ビジネス＆デザイン体験コース」の詳細は、下記オンライン説明会にて紹介します。

日時：2025年11月19日（水）14:00～15:00

開催形式：オンライン（Zoom）

申込フォーム：https://forms.gle/5PCxGYZ64YyqGb7F9

＜お問い合わせ＞

ご興味ある方は以下からお気軽にご連絡ください

問合せ先（TechHigher）：https://www.techhigher.club/