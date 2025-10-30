カンタン背景革命、エイブラー｜エイブラーズ第1期:開発サポーター・二本柳亜美さん、『ひなたぼっこ大好きネクロマンサーさん』発売！

■ 背景には「カンタン背景革命、エイブラー」

Carpenstreet Inc.エイブラー（ABLUR）

漫画家・二本柳亜美さんが手がけた新作『ひなたぼっこ大好きネクロマンサーさん』（Kindle版）は、エイブラーを活用して制作されました。

本作の制作には、「エイブラー（ABUR）」が活用されています。

繰り返し作業や時間のかかる背景制作を効率化し、作家が創作に集中できるよう支援する背景制作ツールです。3D背景素材プラットフォーム「エイコン（ACON）」との連携により、膨大な素材を活用して短時間で高品質な背景を仕上げることができます。

■ エイブラーズ第1期 開発サポーターとして活動（2025年夏）

エイブラーズ第1期 修了記念カード

2025年夏、エイブラーはユーザーと一緒に開発を進める取り組みとして「エイブラーズ第1期:開発サポーター」プログラムを実施しました。

約1ヶ月にわたり、参加クリエイターが毎週のミッションに沿ってエイブラーを活用し、機能改善に関するフィードバックを開発チームに共有する活動を行いました。

現場での声を直接反映し、より使いやすいツールづくりを目指したプロジェクトです。

その参加メンバーの一人である二本柳亜美さんが、エイブラーでの背景活動や学習の中で制作した作品を、Amazon Kindle版として発表されました。

■ 作品情報

ひなたぼっこ大好きネクロマンサーさん（コルク）ひなたぼっこ大好きネクロマンサーさん

◆筆者：二本柳亜美

◆発売日：2025年10月8日

◆形式 : Kindle版

◆出版社 : コルク

◆作品リンク：https://amzn.asia/d/1QRznvN(https://www.cmoa.jp/title/313https://amzn.asia/d/1QRznvN)

死者の魂を導く少女ネクロマンサー・クロと、

希望を失った幽霊・レイの出会いから始まる、

あたたかくも切ない“再生”のファンタジー。

🌐二本柳亜美 公式X：

https://x.com/aminihonryuu777

詳細を見る :https://amzn.asia/d/1QRznvN

■ 二本柳亜美様 コメント

エイブラーさんで背景の活動をしたり勉強中に作成した作品で、

エイブラーさんのスタッフさんたちにたいへんお世話になっておりました。

感謝申し上げます。ありがとうございました。エイブラーさんの３D背景もおすすめです。

ぜひ、エイブラーさんとひなたぼっこ大好きネクロマンサーさんをよろしくお願いします。

■ エイブラー、背景作画の新しい未来へ

エイブラーは、「描けない」を「描けた」に変える体験を通して、

クリエイターがもっと自由に、もっと楽しく描ける環境を目指しています。

今後も、マンガ家の皆さまが背景作業で立ち止まったり、悩んだりすることがないように、

エイブラーは現場にいちばん近い存在として、制作を支えてまいります。

新しい背景作画の環境を、これからも一緒につくっていきます。

これからの二本柳亜美さんの作品にも、ぜひご注目ください。

【エイブラー運営会社・カーペンストリート】- エイブラー公式サイト: https://bit.ly/4ox1hOl- エイコン公式サイト：https://bit.ly/43GZEF0- 公式Xアカウント: https://x.com/ablur_jp- 公式ブログ：https://note.com/ablur_japan- お問い合わせ : ablur@acon3d.com